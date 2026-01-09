Brandanschlag auf Kirche in Novi Sad – Täter flüchtig (VIDEO)

In der nordserbischen Stadt Novi Sad haben Unbekannte mutmaßlich einen Brandanschlag auf die katholische Kirche Maria Namen verübt. Das Feuer wurde in der Nacht zum Donnerstag an einem Seiteneingang gelegt und beschädigte eine historische Tür aus dem 19. Jahrhundert. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.

Als Pfarrer Atila Zeler am frühen Donnerstagmorgen an der Kirche eintraf, waren Feuerwehr und Polizei bereits vor Ort. Die Ermittler gehen von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. „Es ist traurig, dass dies am Weihnachtstag geschah“, erklärte Zeler mit Verweis auf das orthodoxe Weihnachtsfest, das am Mittwoch gefeiert wurde.

Religiöse Minderheit

Der Vorfall wirft ein Schlaglicht auf die religiöse Situation in Serbien, wo Katholiken mit einem Bevölkerungsanteil von fünf Prozent eine Minderheit darstellen.

Die serbisch-orthodoxe Kirche ist mit 85 Prozent der Bevölkerung die dominierende Religionsgemeinschaft im Land.