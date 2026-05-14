Britisch-türkischer Rüstungsriese will Drohnen-Fabrik in Bosnien

Drohnen, Raketen, Strahltriebwerke – ein britisch-türkischer Rüstungskonzern hat Bosnien-Herzegowina als neuen Investitionsstandort ins Visier genommen.

Bosnien-Herzegowinas Rüstungssektor zieht internationale Investoren an: Zukan Helez, stellvertretender Vorsitzender des Ministerrats und Verteidigungsminister des Landes, empfing dieser Tage Ali Kemal Pekkendirom, den Vertreter des britisch-türkischen Unternehmens Global Engineering & Trading Ltd. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen mögliche Kooperationen und Investitionen im heimischen Rüstungsbereich – mit besonderem Augenmerk auf die Entwicklung und Fertigung moderner Waffen- und Verteidigungstechnologien.

Globales Interesse

Global Engineering & Trading Ltd ist sowohl im Vereinigten Königreich als auch in der Türkei registriert und auf zahlreichen Märkten weltweit aktiv. Das Unternehmen hat sich auf technologisch anspruchsvolle Rüstungsgüter spezialisiert: Drohnen, Strahltriebwerke, Radar- und Anti-Drohnen-Systeme sowie Raketenabschussanlagen zählen zu seinem Portfolio.

Pekkendirom betonte im Gespräch mit Helez, dass Bosnien-Herzegowina sowohl durch seine geostrategisch vorteilhafte Lage als auch durch eine jahrzehntelange Tradition im Rüstungsbereich punkten könne – Qualitäten, die auf internationaler Ebene zunehmend wahrgenommen und geschätzt würden. Das Interesse eines solchen Unternehmens gilt als weiteres Signal dafür, dass sich die bosnisch-herzegowinische Rüstungsindustrie in einer Phase des Aufschwungs befindet und ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Markt schrittweise ausbaut.

Helez‘ Reaktion

Helez zeigte sich über das Treffen erfreut. Laut einer Mitteilung der Pressestelle des Verteidigungsministeriums erklärte er: „Besonders freut mich, dass internationale Unternehmen in Bosnien-Herzegowina das Potenzial für den Aufbau moderner industrieller und technologischer Kapazitäten erkennen – ebenso wie die fachliche Kompetenz unserer Leute und die Erfahrung, die wir in diesem Bereich mitbringen.“

„Wir arbeiten weiter daran, die heimische Rüstungsindustrie zu stärken und die Rahmenbedingungen für neue Partnerschaften, Investitionen und Entwicklungsprojekte zu schaffen.“