Wien übernimmt EU-Kommando: Hunderte Soldaten nach Bosnien

Österreich übernimmt bald das Kommando einer EU-Friedensmission – und schickt dafür deutlich mehr Soldaten in den Balkan.

Wien wird seine Truppenpräsenz in Bosnien und Herzegowina im kommenden Jahr deutlich ausbauen. Anlass ist die bevorstehende Übernahme des Kommandos über die EUFOR-Althea-Mission (EU-Friedenstruppe). Arnold Kammel, Generalsekretär des Verteidigungsministeriums, bestätigte die Pläne: „Österreich übernimmt im kommenden Jahr das Kommando über die EUFOR-Althea-Mission in Bosnien und Herzegowina. In diesem Zusammenhang werden wir unsere Truppen aufstocken.“ Derzeit sind knapp 300 österreichische Soldaten an der Mission beteiligt.

Unsichere Mandatsverlängerung

Kammel äußerte sich gegenüber der Tageszeitung Die Presse zu Bosnien und Herzegowina im Kontext einer möglichen Neuausrichtung des amerikanischen Engagements in internationalen Einsätzen – und der Frage, welche zusätzliche Verantwortung europäische Staaten in einem solchen Szenario zu tragen hätten. „Es gibt ständige Gerüchte, dass es zu einer Art Reorganisation der USA in Bezug auf internationale Missionen kommen könnte“, so der Generalsekretär.

Zugleich mahnte Kammel zur Vorsicht hinsichtlich der jährlichen Mandatsverlängerung von EUFOR im UN-Sicherheitsrat, die traditionell im November auf der Tagesordnung steht. „Bisher ist das bei dieser traditionellen Mission immer gelungen. Aber in diesen unvorhersehbaren Zeiten gibt es dafür keine Garantie mehr“, sagte er.

EUFOR Althea ist nach wie vor die zentrale internationale Militärmission in Bosnien und Herzegowina.