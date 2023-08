Britney Spears: Scheidung und Skandal drohen!

Die prominente Sängerin Britney Spears und Sam Asghari stehen möglicherweise vor dem Scheidungsgericht. Gerüchte über Konflikte, Betrugsvorwürfe und drohende Enthüllungen belasten den Personal Trainer und die Pop-Ikone. Hinzukommt die Frage, welche Rolle ihr Ehevertrag bei anstehenden Vermögensstreitigkeiten spielen wird.

Die Pop-Ikone Britney Spears und der Personal Trainer Sam Asghari lernten sich 2016 am Set eines Musikvideos kennen und wurden schnell ein unzertrennliches Paar. Asghari war ein öffentlicher Unterstützer der „FreeBritney“-Bewegung und als die Vormundschaft für Spears endete, heirateten die beiden im Juni 2022.

Der Ehevertrag von Britney Spears

Laut enger Bekannter existiert ein solider Ehevertrag, von Spears‘ Star-Anwalt Mathew Rosengart verfasst, der Asgharis Zugriff auf das rund 70 Millionen Dollar schwere Vermögen der Sängerin begrenzt. Stattdessen ist Asghari zu einer unbekannten, aber alledings kleineren Abfindung berechtigt.

Turbulente Zeiten für das Ehepaar

Doch nun berichten Insider von massiven Problemen in der Ehe. Vor einigen Tagen zog Asghari nach einem großen Streit aus der gemeinsamen Villa aus. „Sam hat es geglaubt und die beiden hatten einen großen Streit“, berichtet TMZ in Bezug auf Gerüchte, die Spears Ehebruch vorwerfen. Ein namentlich nicht genannter Bekannter erklärt: „Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Sam die Scheidung einreicht.“

Vorzeichen einer problematischen Ehe

Konflikte scheinen in der Ehe schon länger zu schwelen. Anzeichen von Spannungen sind das Fehlen ihrer Eheringe und Berichte von Bekannten, wonach Spears und Asghari sich häufig stritten und Asghari wegen Spears unvorhersehbaren Verhaltens seltener zu Hause schlief. Ein Insider kommentiert: „Von dem völlig unberechenbaren Verhalten seiner Frau schon länger die Nase voll hatte.

Asgharis Forderungen und mögliche Enthüllungen

Nun droht die Situation zu eskalieren, denn Asghari fordert mehr Geld, als im Ehevertrag festgehalten. Ein Bekannter in der New York Post berichtet: „Wenn man ihn nicht zahlt, droht er, dass er mit unglaublich peinlichen Informationen über Britney an die Öffentlichkeit geht.

Vorbereitungen für einen Rechtsstreit

Britney Spears scheint sich auf einen möglichen Rechtsstreit vorzubereiten und hat Laura Wasser, eine bekannte und durchsetzungsstarke Scheidungsanwältin, engagiert. Der Ausgang dieser Situation bleibt abzuwarten, aber es ist sicherlich ein weiteres Kapitel in den öffentlichen und persönlichen Dramen der Pop-Ikone Britney Spears.