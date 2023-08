Angriffe auf Obdachlose: 10.000 Euro Belohnung für Hinweise ausgelobt

Eine brutale Angriffsserie auf Obdachlose hält Wien in Atem. Innerhalb des letzten Monats gab es drei heftige Messerattacken, die bereits zwei Leben gekostet haben und eine weitere Person schwer verletzt hinterlassen haben.

In der österreichischen Hauptstadt Wien richtet sich der Fokus der Polizei auf die Aufklärung einer furchterregenden Angriffsserie auf Obdachlose. Innerhalb des letzten Monats gab es drei schwere Messerattacken von denen zwei tödlich endeten und eine eine schwere Verletzung zur Folge hatte. Die Polizei ist derzeit auf der Suche nach dem mutmaßlichen Serientäter.

Stichwunden auf Parkbank

Am 12. Juli wurde ein 56-jähriger Obdachloser mit Stichwunden auf einer Parkbank am Handelskai in Wien-Brigittenau tot aufgefunden. Eine Woche später, am 21. Juli, wurde eine 51-jährige Frau in der Leopoldstadt ebenfalls durch Messerstiche und Schnitte schwer verletzt. Sie überlebte den Angriff jedoch und befindet sich auf dem Weg der Besserung. Der jüngste Angriff ereignete sich in der Nacht auf den 9. August in Wien-Josefstadt. Ein 55-jähriger Mann wurde hier Opfer einer Messerattacke und erlag am vergangenen Sonntag seinen Verletzungen.

10.000 Euro

Um die Aufklärung der erschreckenden Vorfälle zu unterstützen, hat der „Verein der Freunde der Wiener Polizei“ eine Belohnung von 10.000 Euro für Hinweise auf den Täter ausgelobt. Die Auslobung dieser Summe wurde am Donnerstag durch die Landespolizeidirektion Wien bekanntgegeben.

Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, jegliche verdächtigen Beobachtungen oder Hinweise zu melden, um den flüchtigen Täter rasch zu identifizieren und seiner gerechten Strafe zuzuführen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.