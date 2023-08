Große Polizeiaktion: Landesweites Planquadrat am Samstag

Am kommenden Samstag, den 19. August, findet eine landesweite Verkehrssicherheitsaktion statt. Die Aktion richtet sich gegen spezifische Verkehrsübertretungen wie überhöhtes Tempo, mangelnder Abstand und Alkohol- und Drogenmissbrauch.

Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit führt die Landesverkehrsabteilung in Zusammenarbeit mit allen Bezirkspolizeikommanden und dem Stadtpolizeikommando Eisenstadt am Samstag, den 19. August, eine weitreichende Kontrollaktion durch. Bei dieser sogenannten Schwerpunktaktion nimmt die Polizei besonderes Augenmerk auf Geschwindigkeitsüberschreitungen, Missachtung des Sicherheitsabstandes und Alkohol- und Drogenmissbrauch am Steuer.

Hauptverkehrsrouten und kleine Straßen

Die Landespolizeidirektion hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass die Aktion sowohl auf Hauptverkehrsrouten als auch auf kleineren, untergeordneten Straßen stattfinden wird. So soll eine möglichst breite Wirkung erzielt und die Verkehrssicherheit im gesamten Land erhöht werden.

Zusätzlich will die Polizei auch gegen das Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung während der Fahrt vorgehen. Dies stellt eine der Hauptursachen für Ablenkungen am Steuer dar und wird entsprechend geahndet. Die Polizei appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmer, die Regeln der Straße zu beachten und sich verantwortungsbewusst im Straßenverkehr zu verhalten.