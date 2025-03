Bürgermeister Ludwig präsentiert Wien-Plan 2035 für klimafitte Stadtentwicklung

Wien plant seine Zukunft mit dem Stadtentwicklungsplan 2035. Ein innovativer Leitfaden für nachhaltige Stadtentwicklung und Lebensqualität.

Wien hat mit dem Stadtentwicklungsplan 2035, auch bekannt als Wien-Plan, einen bedeutenden Schritt in die Zukunft unternommen. Dieser Plan dient als wesentliches Instrument für die räumliche und strukturelle Gestaltung der Stadt und wird alle zehn Jahre aktualisiert, um den dynamischen Entwicklungen Rechnung zu tragen. Er definiert die Grenzen für Siedlungen, die Hauptrouten des öffentlichen Verkehrs sowie das Radwegenetz. Darüber hinaus legt er fest, wo neue Stadterweiterungsgebiete entstehen sollen, um die notwendige Infrastruktur gezielt auszubauen. Da die bestehenden Gebiete wie Rothneusiedl und Seestadt Aspern bereits ausreichend sind, sind keine neuen Erweiterungen geplant.

Grünanteil von 50 Prozent

Ein zentrales Element des Plans ist die Sicherstellung eines Grünanteils von mindestens 50 % in der Stadt, um den steigenden Bedarf an Grünflächen in einer wachsenden Metropole zu decken. Der Plan enthält auch Kennzahlen für die Begrünung und wichtige öffentliche Infrastrukturen wie Schulen und Gesundheitseinrichtungen. Acht thematische Bereiche strukturieren die Ausarbeitung des Plans: von der Siedlungsentwicklung über Mobilität bis hin zur Energiewende.

Klimafitte Stadtentwicklung

Bürgermeister Michael Ludwig hebt hervor, dass der Wien-Plan die Basis für Lebensqualität und wirtschaftliche Stabilität bildet, indem er langfristige Maßnahmen gegen Klimawandel und steigende Kosten umsetzt. Planungsstadträtin Ulli Sima beschreibt den Plan als klaren, verbindlichen Leitfaden für die klimafitte Stadtentwicklung, der im Gemeinderat beschlossen wird. Sie betont die vereinfachte und kompakte Gestaltung des Plans, der nun in einem Hauptdokument zusammengefasst ist.

Innovation und vorausschauende Planung

Selma Arapovic von den NEOS Wien unterstreicht die Schwerpunkte des Plans auf Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft, die Transparenz und nachhaltiges Wachstum fördern. Der Plan setzt auf Innovation und vorausschauende Planung, um die hohe Lebensqualität zu sichern und Investitionen zu fördern.

Kollaborativer Prozess

Der Wien-Plan wurde in einem kollaborativen Prozess mit zahlreichen Experten und Vertretern aus verschiedenen Bereichen erarbeitet. Im April 2025 soll er dem Wiener Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt werden und danach für zehn Jahre gelten.