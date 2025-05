Bus schwer verunglückt: 21 Tote

Auf einer Verbindungsstraße im mexikanischen Puebla endete die Nachtfahrt für drei Fahrzeuge in einer Tragödie. Die Bilanz: 21 Tote und mehrere Verletzte.

Bei einem schweren Verkehrsunfall im mexikanischen Bundesstaat Puebla sind mindestens 21 Menschen tödlich verunglückt. Der folgenschwere Zusammenstoß ereignete sich in den frühen Morgenstunden auf einer zweispurigen Verbindungsstraße zwischen den Bundesstaaten Puebla und Oaxaca im Süden des Landes. An dem Unglück waren drei Fahrzeuge beteiligt: ein Anhänger, ein Passagierbus sowie ein Pkw.

„Drei Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt, bei dem nach vorläufigen Angaben 18 Menschen am Unfallort und drei weitere im Krankenhaus starben„, erklärte Samuel Aguilar, Innenminister von Puebla, am Mittwoch (Ortszeit) vor Journalisten. Mehrere Verletzte werden derzeit in einem nahegelegenen Krankenhaus medizinisch versorgt.

Unfallursachen Mexiko

Die Zahl der Verkehrsunfälle in Mexiko ist in den vergangenen Jahren drastisch angestiegen. Als Hauptgründe gelten der mangelhafte Zustand vieler Fahrzeuge, Unachtsamkeit im Straßenverkehr sowie übermüdete Fahrer.

Erst im Februar dieses Jahres kamen bei einer Kollision zwischen einem Lastwagen und einem Bus im südöstlichen Bundesstaat Campeche 38 Menschen ums Leben.

⇢ Horror-Crash auf A3: Bus überschlägt sich – Polizei nimmt beide Fahrer fest



Präventionsmaßnahmen nach tödlichen Unfallserien

Laut offizieller Statistik des mexikanischen Verkehrsministeriums wurden im ersten Quartal 2025 landesweit 8.743 schwere Verkehrsunfälle auf Fernstraßen registriert. Bei 42 Prozent der Fälle wurde Übermüdung der Fahrer als Hauptursache identifiziert. Diese alarmierende Entwicklung hat die Behörden zum Handeln gezwungen.

Die Regierung des Bundesstaates Puebla, wo sich der aktuelle Unfall ereignete, führte im April 2025 ein neues Präventionsprogramm ein. Dieses schreibt verpflichtende Ruhezeiten für Busfahrer sowie elektronische Überwachungssysteme in Fernbussen vor. Die Maßnahmen kamen allerdings zu spät für die mehr als 120 Menschen, die allein in den ersten vier Monaten dieses Jahres auf mexikanischen Fernstraßen ihr Leben verloren.