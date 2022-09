Ceca verhalf dieser Sängerin zum Erfolg (FOTO)

Die heute bekannte serbische Sängerin Ivana Selakov hatte jahrelang Background Vocals für viele Sänger gesunden, bevor ein Anruf von Ceca ihr Leben verändert hatte.

Selakov erinnert sich an ihre Anfänge als Sängerin und an ihre Begegnung mit Svetlana Ceca Raznatovic, die sie niemals vergessen wird.

„Obwohl wir nur zusammengearbeitet haben, hat Ceca die Schlüsselrolle in meiner Karriere gespielt. Sie ist der allergrößte Star, aber auch eine bodenständige und hilfsbereite Person. Die Songs für meinen ersten Album habe ich ganz ohne Mittel irgendwie zusammengestellt, aber ein Album herauszubringen, das war eine riesige Hürde. Ich nahm all meinen Mut zusammen und bat Ceca um ihren Rat, ob sie mich eher bei ‚City Records‘ oder bei ‚Grand‘ sehen konnte. Sie fragte mich: ‚Hast du schon etwas unterschrieben?‘. Ich verneinte, und sie meinte daraufhin: ‚Warte kurz, ich will was checken und rufe dich gleich zurück!‘. Sie rief tatsächlich zurück und sagte: ‚Ich habe Sasa Popovic angerufen. Du hat ein Gespräch am Montag, nimm die Songs mit‘. Ich konnte mein Glück nicht fassen“, erzählte die mittlerweile erfolgreiche Sängerin bei einer Gelegenheit.

Nach dem Gespräch mit dem Produzenten Sasa Popovic folgten neue Alben, und die beiden Sängerinnen haben ihre berufliche Zusammenarbeit bis heute fortgesetzt.

„Zu der Zeit waren Ceca und ich keine Freundinnen, ich war ihr Back Vocal. Sie war immer schon anders als die anderen, so entspannt und natürlich. Von ihr habe ich viel über das Geschäft gelernt. Ich habe ihre Bühnenauftritte beobachtet, ihren Umgang mit dem Publikum und mit Journalisten“, so Ivana Selakov.

Lesen Sie auch: Ibrahimovic postet provokatives Foto auf Instagram (FOTO) Der Fussballstar Ibrahimovic zeigt seinen Luxuskörper und begeistert die weiblichen Fans.

So genießt man den Urlaub richtig (FOTO) Wie jede Saison ist auch dieses Jahr ein inoffizieller Wettbewerb im Gange, wer die schönste Urlaubszeit hat.

Neue Betrugsmasche auf Whatsapp (FOTO) Derzeit ist die Lage mit den SMS-Betrügen besonders schlimm. Es kommt vermehrt zu Angriffen per SMS, MMS oder Messenger-Dienste, die als Mitteilung zu einer