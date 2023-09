China pumpt jetzt Milliarden in serbische Minen!

China, die wirtschaftliche Supermacht des Ostens, hat erneut seinen monetären Einfluss in Europa unter Beweis gestellt. Mit einer kolossalen Investition von 3,8 Milliarden Dollar (3,5 Milliarden Euro) in eine Kupfer- und Goldmine im Osten Serbiens, setzt China seinen Kurs der wirtschaftlichen Expansion fort. Der chinesische Staatskonzern Zijin Mining, der bereits 2018 eine Mehrheitsbeteiligung an der Mine in der Stadt Bor erwarb, wird die finanzielle Unterstützung weiter ausbauen.

Die Mine, einst ein glänzendes Juwel in der industriellen Krone des ehemaligen Jugoslawiens, hat in den letzten Jahrzehnten schwere Zeiten durchlebt. Nach dem Zerfall Jugoslawiens in den 1990er Jahren begann der Niedergang des staatlichen serbischen Bergbauunternehmens. Trotz mehrfacher Versuche der Regierung in Belgrad, den Konzern zu privatisieren, blieb der Erfolg aus.

Doch mit der Beteiligung von Zijin Mining an der Mine kam ein Silberstreifen am Horizont zum Vorschein. Nun, mit der zusätzlichen Milliarden-Investition, scheint eine Wiedergeburt des serbischen Bergbaus am Horizont zu stehen. „Serbien wird sich den größten Kupfer- und Goldproduzenten Europas anschließen, aber auch Möglichkeiten für neue Investitionen schaffen“, erklärte Dubravka Djedovic Handanovic, Serbiens Bergbauministerin, voller Optimismus.

Die Investition in Serbien ist kein isoliertes Ereignis. China hat in den letzten Jahren verstärkt in den Balkan investiert, wobei Serbien als eines der Hauptziele gilt. Diese Investitionen sind Teil einer größeren Strategie, die nicht nur auf den Erwerb von Ressourcen abzielt, sondern auch auf den Ausbau von Einfluss und Präsenz in der Region.

Die Bedeutung von Kupfer kann dabei nicht unterschätzt werden. Als hervorragender Leiter von Wärme und Elektrizität spielt Kupfer eine Schlüsselrolle in vielen Technologien, insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien. Dies hat zu einem weltweiten Anstieg der Investitionen in Bergbauunternehmen geführt und macht die Investition in die serbische Mine umso bedeutender.

Mit dieser Investition positioniert sich Serbien nun als ein wichtiger Akteur in der europäischen Kupfer- und Goldproduktion. Gleichzeitig öffnet sich das Land für weitere Investitionen und schafft neue Möglichkeiten für wirtschaftliches Wachstum und Entwicklung. Die Auswirkungen dieser Investition könnten weitreichend sein und die wirtschaftliche Landschaft des Landes nachhaltig verändern.