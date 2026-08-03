Crazy Cheese“-Erfinder und Satansbratan ziehen in „Villa der Versuchung

Glamour, Strategie und Preisgeld auf dem Spiel: Die neue Realityshow „Villa der Versuchung“ bringt eine Reihe prominenter Gesichter zusammen – darunter gleich drei, die aus Österreich stammen. Wer hinter den heimischen Teilnehmern steckt und womit sie sich bereits einen Namen gemacht haben, zeigt der folgende Überblick.

Drei Österreicher treten in der „Villa der Versuchung“ gegeneinander an: Elsa Latifaj, Roland Ludomirska und Erik, bekannt als Satansbratan, wollen in dem Format unter Beweis stellen, dass sie über die nötige Nervenstärke, den richtigen Instinkt und ausreichend Durchhaltevermögen verfügen.

Österreichs Trio

Elsa Latifaj gehört zu den prominentesten Reality-TV-Gesichtern, die Österreich derzeit zu bieten hat. Die Wienerin wurde 2021 durch ihre Teilnahme an „Germany’s Next Topmodel“ einer breiten Öffentlichkeit bekannt und baute ihren Bekanntheitsgrad anschließend durch Auftritte in Formaten wie „Forsthaus Rampensau Germany“ und „The 50“ weiter aus. Das Format „Reality Backpackers“ schloss sie trotz eines Zusammenbruchs als Siegerin ab. Auf ihren Social-Media-Kanälen verfolgen Hunderttausende Fans ihr Leben.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Ebenfalls in der zweiten Staffel der Show dabei ist Erik, der unter dem Namen Satansbratan bekannt ist. Der Wiener zählt zu den meistgefolgten deutschsprachigen Content Creators und wurde durch humorvolle Beiträge auf TikTok und Instagram populär. Gemeinsam mit seinem Freund Mio gewann er die dritte Staffel von „Forsthaus Rampensau“. Weitere Auftritte bei „Match in Paradise“ und „Promi Big Brother“ sorgten für zusätzliche Aufmerksamkeit – besonders die Freundschaft, die er im Container mit Jimi Blue Ochsenknecht schloss, begeistert seine Fans bis heute.

Das österreichische Trio vervollständigt Roland Ludomirska. Der Wiener Unternehmer wurde ebenfalls durch die dritte Staffel von „Forsthaus Rampensau“ bekannt – schon sein Einzug in die Almhütte sorgte für Aufsehen, als er per Helikopter ankam, begleitet von seinem Butler als Teampartner. Nachdem seine Insolvenz öffentlich wurde, versucht der selbständige Käse-Millionär nun in der „Villa der Versuchung“ sein Glück.

Versuchung kostet

Moderiert wird die Show von Verona Pooth. 14 Prominente beziehen für zwei Wochen eine luxuriöse Villa – doch der erste Eindruck täuscht. Anstelle von Champagner und erlesenen Häppchen erwarten die Teilnehmer harte Schlafunterlagen und karge Verpflegung. Wer sich mehr gönnen möchte, bezahlt dafür – direkt aus dem gemeinsamen Preisgeld von 250.000 Euro. Jede Versuchung, der jemand nachgibt, geht auf Kosten aller.

Das Grundprinzip der Show ist so simpel wie konfliktträchtig: Wer Komfort über Gemeinschaft stellt, schadet dem gesamten Preisgeld. Statt entspannter Villaatmosphäre sind strategisches Denken und Selbstdisziplin gefragt. Die Teilnehmer stehen immer wieder vor der Entscheidung, persönliche Bedürfnisse zurückzustellen oder auf Kosten der Gruppe zu handeln.

„Villa der Versuchung“ ist ab Montag, dem 3. August, um 20:15 Uhr auf SAT.1 sowie auf der Streamingplattform Joyn zu sehen.