Topstars bleiben fern, Zverev redet Klartext: „Novak hat 400 Millionen auf der Bank“

Topstars fehlen, Zverev redet Klartext: Beim Rogers Cup brodelt es hinter den Kulissen des Profitennis.

Beim Rogers Cup glänzen die Tenniswelt-Elite einmal mehr durch Abwesenheit – und das sorgt für hitzige Debatten. Das Fehlen der absoluten Topstars wirft erneut grundlegende Fragen über den modernen Tenniskalender auf. Alcaraz, Sinner und Djokovic haben längst klargemacht, dass sie ihre Turnierpläne zunehmend selektiv gestalten – mit klarer Priorität auf die Grand Slams, die großen Trophäen des Sports.

Beim kanadischen Masters fehlen sowohl Carlos Alcaraz als auch Jannik Sinner – und auch der erfolgreichste Tennisspieler der Geschichte, Novak Djokovic, hat sich gegen eine Teilnahme entschieden. Während die Diskussion darüber anhält, warum die Besten der Welt immer öfter zu Ruhepausen neigen statt auf der großen Bühne aufzutreten, hat Alexander Zverev eine klare Haltung: Weder Geldprämien noch Bonuszahlungen oder der Kampf um ATP-Punkte seien ausschlaggebend – zumindest nicht, wenn es um den serbischen Ausnahmeathlet geht.

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Zverevs klare Ansage

Am Beispiel Djokovics legte der Deutsche dar, warum er finanzielle Motive bei den Entscheidungen der Topstars für ausgeschlossen hält. „Glauben Sie wirklich, dass Novak die Boni wichtig sind? Ich schätze, er hat – wenn ich raten darf – mehr als 400 Millionen auf der Bank. Also nein, das dürfte ihn kaum beschäftigen. Und die Weltranglistenposition interessiert ihn noch weniger“, so Zverev.

Tatsächlich führt Djokovic die Tennis-Preisgeldrangliste mit über 185 Millionen US‑Dollar an Karriere-Preisgeldern an. Sein Gesamtvermögen – inklusive Sponsoring-Verträgen und Investitionen – wird von Finanz- und Tennisportalen auf rund 240 bis 250 Millionen US‑Dollar geschätzt.

Die eigentliche Ursache sieht der Weltranglistenvierte im veränderten Format der Masters-Turniere. Veranstaltungen wie der Rogers Cup erstrecken sich mittlerweile über zwölf Tage – eine Belastung, die den ohnehin dichten Kalender zusätzlich strapaziert. „Wollen Sie, dass wir in der Weltrangliste abrutschen, wenn wir nicht antreten? Ehrlich gesagt: Würde man zum alten Format mit sieben Tagen zurückkehren, ließe sich darüber reden. Aber zweieinhalb Wochen bei solchen Turnieren – mitten in der Grand-Slam-Saison – das kann man uns nicht aufzwingen. Tut mir leid, aber das ist schlicht absurd“, stellte Zverev unmissverständlich klar.

Zverevs eigene Planung

Gleichzeitig erläuterte er, warum er selbst trotz allem in Kanada an den Start geht – wenngleich ohne Erwartung an seine aktuelle Form. „Manche Spieler kommen auch ohne viele Matches in Topform, andere brauchen die Spielpraxis. Ich gehöre zur zweiten Gruppe – ich muss viel spielen. Hier werde ich wohl noch nicht auf meinem besten Niveau sein, aber in Cincinnati sollte es schon besser werden, und in New York dann am besten“, erklärte Zverev.