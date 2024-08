Cristiano Ronaldo erobert YouTube und startet eigenen Kanal

Der portugiesische Superstar Cristiano Ronaldo erweitert seine Präsenz in den sozialen Medien und startet einen eigenen YouTube-Kanal. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer über seine bereits bestehenden Profile auf anderen sozialen Plattformen.

Zum Auftakt seines Kanals hat der 39-Jährige gleich eine Reihe von Videos hochgeladen, die eine überraschende Vielfalt an Inhalten bieten. Im Gegensatz zu den meisten seiner bekannten Auftritte stehen dieses Mal weniger seine sportlichen Fähigkeiten im Vordergrund. Stattdessen legt Ronaldo den Fokus auf Unterhaltung und Comedy, was bei seinen Fans für große Begeisterung sorgt.

Prominente Unterstützung

Eine regelmäßige Gastrolle übernimmt dabei Ronaldos Ehefrau Georgina, die in mehreren Videos zu sehen ist und den unterhaltsamen Charakter des Kanals weiter unterstreicht.

Lesen Sie auch: Cristiano Ronaldo erfüllt todkrankem Bub größten WunschDer Ruf nach speziellen Bereichen in Stadien für Influencer, um die Atmosphäre für die echten Fans zu bewahren, wird laut.

Cristiano Ronaldo erfüllt todkrankem Bub größten WunschDer Ruf nach speziellen Bereichen in Stadien für Influencer, um die Atmosphäre für die echten Fans zu bewahren, wird laut. Cristiano Ronaldo spricht jetzt über sein Karriereende!Sein penibler Umgang mit Training, Ernährung und Schlaf hat ihm im Laufe der Jahre eine körperliche Verfassung erhalten, die es ihm ermöglicht, sich auch

Cristiano Ronaldo spricht jetzt über sein Karriereende!Sein penibler Umgang mit Training, Ernährung und Schlaf hat ihm im Laufe der Jahre eine körperliche Verfassung erhalten, die es ihm ermöglicht, sich auch Konvertiert Fußball-Star Cristiano Ronaldo zum Islam?Cristiano Ronaldo sorgt mit einer Sudschud-Geste für Begeisterung in der arabischen Welt. Der Stürmer hatte in einem Spiel Al-Nassr zum Sieg geschossen und

Rasanter Erfolg

Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Bereits eine Stunde nach der Bekanntgabe hatte Ronaldos Kanal beeindruckende 1,2 Millionen Abonnenten erreicht.