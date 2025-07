Dachterrasse und Balkon: So kommt ihr an die neuen Gemeindewohnungen

Neues Wohnprojekt mit grünem Konzept: In der Schönbrunner Straße entstehen 15 leistbare Wohnungen mit unbefristeten Mietverträgen und innovativer Energieversorgung.

Die Anmeldephase für die neue Wohnanlage, die den Namen der österreichischen Literatin Friederike Mayrocker trägt, startet am 20. Juli. Insgesamt werden 15 Wohneinheiten vergeben, die in einem Konzept verankert sind, das sowohl ökologische Nachhaltigkeit als auch gemeinschaftliches Zusammenleben in den Mittelpunkt stellt.

Das Gebäude in der Schönbrunner Straße 76 erstreckt sich über acht Etagen und ist als Niedrigstenergiehaus konzipiert. Sämtliche Wohnungen verfügen über Freiflächen in Form von Loggien, Balkonen oder Dachterrassen. Bei der Energieversorgung setzt man auf ein gasloses System: Ein Trio aus Wärmepumpen in Kombination mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach gewährleistet die Wärme- und Warmwasserversorgung.

Im Erdgeschoss entsteht auf 80 Quadratmetern ein Lokal für das Institut für Erlebnispädagogik. Die Fertigstellung und der Einzug sind für den Spätsommer 2025 vorgesehen.

Langfristige Wohnsicherheit

Den künftigen Mietern werden kostengünstige Mieten sowie langfristige Sicherheit durch unbefristete Mietverträge zugesichert. Auf einen Eigenmittelbeitrag wird verzichtet. Die Mietkosten liegen mit etwa 8 bis 9 Euro pro Quadratmeter deutlich unter den marktüblichen Preisen für Neubauten in Margareten, wo derzeit durchschnittlich zwischen 15 und 18 Euro pro Quadratmeter verlangt werden. Für die Bewerber gelten die üblichen Kriterien von Wiener Wohnen: Volljährigkeit, österreichische Staatsbürgerschaft oder gleichgestellter Aufenthaltstitel, Hauptwohnsitz in Wien sowie die Einhaltung bestimmter Einkommensgrenzen.

In den nächsten Wochen beginnt auch die Vergabe bei zwei weiteren Projekten: In der Stumpergasse 56 in Wien-Mariahilf entstehen 45 Gemeindewohnungen NEU, während in der Ljuba-Welitsch-Promenade 18 in Wien-Landstraße 146 Gemeindewohnungen NEU zur Verfügung stehen werden.

Wiener Wohnbauoffensive

Bislang wurden 13 Gemeindebauten fertiggestellt, während sich aktuell 28 Projekte mit mehr als 4.000 Wohneinheiten in der Bau- oder Planungsphase befinden.

Interessierte Wohnungssuchende mit einem Wiener Wohn-Ticket mit begründetem Wohnbedarf haben auf der Website der Wohnberatung Wien www.wohnberatung-wien.at die Möglichkeit, sich anzumelden (Informationen zum Wiener Wohn-Ticket finden sich ebenfalls auf www.wohnberatung-wien.at und unter Tel. 01/24 111).