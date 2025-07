Zagreb rüstet sich für ein Mega-Konzert: 500.000 Fans des umstrittenen Sängers Thompson werden erwartet, während die Stadt zwischen Sicherheitsmaßnahmen und politischem Streit steht.

In wenigen Tagen verwandelt sich die Pferderennbahn in Zagreb in einen Konzertschauplatz der Superlative: Rund 500.000 Menschen werden zum Auftritt von Marko Perkovic Thompson (kroatischer Musiker, bekannt für nationalistische Lieder) erwartet. Das Großereignis fällt ausgerechnet auf das erste Wochenende des sommerlichen Touristenwechsels, was massive Verkehrsbehinderungen mit sich bringen dürfte. Die Behörden reagieren mit außergewöhnlichen Maßnahmen – Teile der kroatischen Hauptstadt werden regelrecht unter Verkehrsquarantäne gestellt, um einerseits den Besucherstrom zur Veranstaltung zu lenken und andererseits die Einsatzfähigkeit von Rettungskräften zu gewährleisten. Die Sicherheitsvorkehrungen sind beeindruckend: Jeder Quadratmeter des Veranstaltungsgeländes wird durch Spezialkameras überwacht, die Kontrolle erfolgt sowohl am Boden als auch aus der Luft.

Die kroatischen Behörden haben das Event als Hochrisikoveranstaltung eingestuft und mobilisieren dafür 3.200 Ordner und Sicherheitskräfte. Das Konzertgelände wurde in 18 separate Sektoren unterteilt und wird von 24 Überwachungstürmen aus kontrolliert. Zentrale Verkehrsadern Zagrebs werden bereits am Vorabend gesperrt, während der öffentliche Verkehr massiv verstärkt und spezielle Fußgängerkorridore eingerichtet werden, um einen geordneten Zustrom zu gewährleisten.

Politische Kontroverse

Die ehemalige Parlamentsabgeordnete der Arbeiterfront (linke politische Partei in Kroatien), Katarina Peovic, fordert ein Verbot der Veranstaltung. In der HTV-Sendung „Studio 4“ erklärte sie: „Es gibt nur sehr spezifische Situationen, in denen Veranstaltungen untersagt werden sollten – nämlich dann, wenn sie nationale, religiöse oder rassistische Intoleranz verherrlichen.“ Genau das tut dieser Künstler. Die Grenzen sind klar definiert: Freiheit ja, aber im öffentlichen Raum darf niemand Völkermordpolitik befürworten oder Hass gegen andere schüren.

Gegenposition

Eine völlig gegensätzliche Position vertritt Marin Miletic von der Partei Most (konservative politische Partei in Kroatien). „Seit Wochen läuft eine regelrechte Negativkampagne gegen dieses Konzert. Zahlreiche Medien versuchen systematisch, die Veranstaltung zu dämonisieren, Angst zu schüren und Panik zu verbreiten. Offenbar mit dem Ziel, die Besucherzahlen zu drücken. Doch das Volk hat schon oft bewiesen, dass es anders reagiert als erhofft. Erinnern wir uns nur an die massive Medienkampagne gegen die verfassungsmäßige Definition der Ehe als Gemeinschaft von Mann und Frau. Praktisch alle Medien haben das verspottet und diskreditiert – und trotzdem hat sich die Bevölkerung anders entschieden.

Eine halbe Million Menschen an einem Ort ist etwas Großartiges. Wer Thompsons Album ohne Vorurteile anhört, erkennt seinen tief spirituellen Charakter.

Gesellschaftliche Spaltung

Die Kontroverse um Thompson spiegelt tiefere Konflikte in der kroatischen Gesellschaft wider. Seine Anhängerschaft besteht vorwiegend aus nationalkonservativen und patriotisch orientierten Kroaten, die in seinen Liedern eine Bestätigung ihrer nationalen Identität und der Nachkriegserfahrung sehen. Demgegenüber stehen liberale und linke Kräfte, die eine pluralistische Erinnerungskultur anstreben und die in Thompsons Texten eine problematische Verherrlichung nationalistischer Inhalte erkennen.

Diese Polarisierung zeigt sich nicht nur in den Debatten rund um das Konzert, sondern reflektiert anhaltende gesellschaftliche Konfliktlinien zwischen nationaler Selbstvergewisserung und dem Streben nach einer progressiveren politischen Kultur. Dass die Veranstaltung trotz massiver Kritik und beispielloser Sicherheitsvorkehrungen stattfindet, unterstreicht die fortdauernde Relevanz dieser identitätspolitischen Auseinandersetzungen im heutigen Kroatien.