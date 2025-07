Von Hitzekuppeln über Europa bis zu Bomben-Zyklonen in Australien – extreme Wetterereignisse halten die Welt in Atem und fordern bereits erste Evakuierungen.

Die russische Armee hat einen massiven Angriff auf Einrichtungen des ukrainischen Militärindustriekomplexes durchgeführt. Gleichzeitig meldete der Chef der selbsternannten Lugansker Volksrepublik, Leonid Pasechnik, dass das gesamte Gebiet der Region nun vollständig unter Kontrolle sei. Der Konflikt befindet sich mittlerweile in seinem 1.223. Tag.

US-Präsident Donald Trump stellte klar, dass er nicht beabsichtigt, die 90-tägige Aussetzung von Zöllen für die meisten Länder über den 9. Juli hinaus zu verlängern. Bis dahin läuft die von ihm festgelegte Verhandlungsfrist ab. Zudem informierte die Trump-Administration die Harvard-Universität, dass diese laut Untersuchungsergebnissen gegen bundesstaatliche Bürgerrechtsgesetze verstoßen habe – insbesondere durch ihren Umgang mit jüdischen und israelischen Studierenden.

Ein Bomben-Zyklon (extremes Tiefdruckgebiet mit schnellem Druckabfall) hat den bevölkerungsreichsten australischen Bundesstaat New South Wales getroffen. Die heftigen Regenfälle und Sturmböen zwangen Fluggesellschaften, Inlandsflüge ab Sydney zu streichen, während Behörden die Evakuierung von Küstengebieten anordneten. Vor der mexikanischen Pazifikküste hat sich unterdessen der Tropensturm Flosi zu einem Hurrikan der Kategorie 1 entwickelt, wie das amerikanische Nationale Hurrikanzentrum in Miami mitteilte.

Extreme Hitzewelle

Südeuropa leidet unter extremer Hitze. In Portugal wurden rekordverdächtige 46,6 Grad Celsius gemessen, was einen neuen nationalen Höchstwert für den Monat Juni darstellen könnte. In Spanien verzeichnete die Wetterbehörde Aemet den heißesten 29. Juni seit Beginn der Aufzeichnungen.

Der französische Wetterdienst Meteo-France hat 88 Prozent der Verwaltungsregionen unter orangefarbene Warnung gestellt, während 16 Departements für Dienstag sogar im roten Alarmzustand sind. Fast 1.350 öffentliche Schulen bleiben teilweise oder vollständig geschlossen.

Im Südwesten Frankreichs brach der erste große Waldbrand der Saison aus, der bereits 400 Hektar erfasste und mehr als 100 Menschen zur Evakuierung zwang. In Italien standen am Sonntag 21 von 27 größeren Städten unter roter Warnung. In der Toskana stiegen die Krankenhauseinweisungen um 20 Prozent, und den Bürgern wurde empfohlen, zwischen 11 und 18 Uhr nicht ins Freie zu gehen.

Die Türkei evakuierte wegen Waldbränden mehr als 50.000 Menschen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres betonte bei einer Konferenz in Sevilla: „Extreme Hitze ist keine Seltenheit mehr, sondern die neue Normalität.“

Klimatologen erklären, dass sogenannte Hitzekuppeln – atmosphärische Hochdrucksysteme, die heiße Luft einschließen – zusammen mit der globalen Erwärmung die Intensität und Dauer von Hitzewellen verstärken. Besonders gefährdet sind ältere Menschen, chronisch Kranke und Personen, die im Freien arbeiten müssen.

Gesundheit und Ernährung

Die Internationale Föderation des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds ist in der Türkei, Griechenland, Norwegen und anderen betroffenen Ländern im Einsatz, verteilt Wasser und unterstützt gefährdete Bevölkerungsgruppen. Wissenschaftler warnen, dass ohne Reduzierung der Treibhausgasemissionen die hitzebedingte Sterblichkeit in Europa bis zum Ende des Jahrhunderts deutlich ansteigen wird – Schätzungen reichen von 8.000 bis 80.000 zusätzlichen Todesfällen pro Jahr.

Auch in Serbien werden in den kommenden Tagen Temperaturen über 32 Grad erwartet, mit Höchstwerten bis zu 40 Grad am Donnerstag und Freitag. Die Behörden haben für Dienstag und Mittwoch gelbe und orangefarbene Wetteralarme ausgerufen.

Chinesische und Hongkonger Wissenschaftler haben winzige Roboter entwickelt, die bei der Bekämpfung schwerer bakterieller Infektionen in den Nebenhöhlen helfen können – ohne Operation oder Medikamente. Experten betonen zudem, dass viele Erkrankungen auf eine falsche Haltung der Wirbelsäule zurückzuführen sind und die korrekte Position der Wirbel eine Grundvoraussetzung für ein gesundes Leben darstellt.

Fettleibigkeit wird als chronische Erkrankung eingestuft, die durch übermäßige Nährstoffaufnahme und anschließende Fettansammlung im Körper entsteht. Angesichts der aktuellen Hitzewelle sollten Bürger besonderen Wert auf Sonnenschutz legen.

Ernährungswissenschaftler weisen darauf hin, dass bestimmte Teesorten weitreichendere Wirkungen haben können als der morgendliche Kaffee – nicht nur auf die Energie, sondern auch auf das Erscheinungsbild und das allgemeine Wohlbefinden. Bei der mediterranen Ernährung spielt Fleisch eine untergeordnete Rolle, während der Verzehr von Fisch zwei- bis dreimal pro Woche empfohlen wird.

In Belgrad haben Demonstranten neue Unruhen ausgelöst und wichtige Verkehrswege blockiert. Im Sport besiegte der amtierende Wimbledon-Champion Carlos Alcaraz Fabio Fognini in der ersten Runde.

Der griechische Urlaubsort Sarti, bei serbischen Touristen besonders beliebt, ist für seine oft starken Wellen bekannt. Der kubanische Basketballspieler Hasiel Rivero hat seinen Abschied von Maccabi bekannt gegeben.

Ein durchgesickertes Video gibt Einblicke in das Gameplay des kommenden Multiplayer-Modus von Battlefield 6. Schauspieler Gary Oldman, dessen Darbietungen für seine außergewöhnliche Hingabe und sein Talent geschätzt werden, sprach kürzlich offen über jenen Film, den er als größten Fehlgriff seiner Karriere betrachtet.

In der Modewelt kehrt der Jeansrock zurück – ein Beweis dafür, dass Klassiker immer wieder neu entdeckt werden, oft in verbesserter Form. Wenn dreijährige Kinder lügen, ist dies kein Grund zur Sorge, sondern ein Zeichen für die Entwicklung wichtiger sozialer und kognitiver Fähigkeiten.

Die Hochzeit von Jeff Bezos und Lauren Sanchez sorgte für Gesprächsstoff bezüglich der modischen Outfits prominenter Gäste, darunter auch Schauspielerin Sydney Sweeney. Griechenland hat zum 1. Juli eine neue Steuer für Kreuzfahrtpassagiere auf Mykonos und Santorini eingeführt, um dem zunehmenden Massentourismus entgegenzuwirken.

Flugreisende in der Europäischen Union können bald mit positiven Änderungen der Flugregelungen rechnen. Inmitten überfüllter Urlaubsorte gibt es noch unberührte Paradiese abseits des Massentourismus.

Das Slatinska-Bad wird als wahres Juwel beschrieben, dessen heilende Wirkung Neurochirurg Dr. Branko Djurovic erläuterte. Auch das Bad Gornja Trepča am Fuße von Bukovik und Vujn ist für seine Thermalquellen bekannt.

Die Modewelt zeigte sich überrascht von der Nachricht, dass Anna Wintour ihren Posten als Chefredakteurin der amerikanischen Vogue verlassen wird. Ein 66-jähriger Priester aus Kolumbien, der in Palermo lebt, steht unter Verdacht des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger.

Der amerikanische Schauspieler Josh Brolin wurde bei Dreharbeiten zu einem neuen Film in völlig veränderter Erscheinung fotografiert.

Mel Gibson verbrachte zwei Tage auf dem Berg Athos, wo ihm Archimandrit Methodius eines der Wunder im Kloster Hilandar zeigte.