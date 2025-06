Ausnahmezustand wegen Thompson: Kroatien rüstet sich mit Krisenstab & Notfallbetten!

Zagreb rüstet sich für einen medizinischen Ausnahmezustand: Beim Thompson-Konzert mit einer halben Million Besuchern entsteht ein Feldlazarett mit 200 Betten.

Zagreb bereitet sich auf ein Konzert des kroatischen Sängers Marko Perkovic Thompson auf der Pferderennbahn vor, das in nur zwei Wochen stattfinden wird. Die Stadt erwartet einen beispiellosen Ansturm, nachdem eine halbe Million Tickets in Rekordzeit verkauft wurden. Dies hat die Behörden zu außergewöhnlichen Sicherheits- und Gesundheitsmaßnahmen veranlasst.

Die Vorbereitungen haben mittlerweile nahezu den Charakter eines Ausnahmezustands angenommen. Hubschrauber des Innenministeriums stehen in Bereitschaft, ein improvisiertes Krankenhaus mit 200 Betten wird auf dem Messegelände eingerichtet, und die Krankenhäuser der Stadt wurden angewiesen, erhebliche Kapazitäten freizuhalten.

Angesichts der erwarteten Besuchermassen und der sommerlichen Hitze rechnen die Gesundheitsbehörden mit zahlreichen medizinischen Notfällen. Wie der „Jutarnji list“ berichtet, wurden die Zagreber Kliniken in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Das medizinische Personal wurde aufgerufen, sich freiwillig für Dienste in der improvisierten Krankenstation – offiziell als „Stationär“ bezeichnet – zu melden. Jede Klinik muss zudem einen eigenen Krisenstab bilden, an dessen Spitze ein sogenannter „Kommandant der Krankenhauskommandogruppe“ steht.

📍 Ort des Geschehens

Medizinische Vorkehrungen

Das Gesundheitsministerium hat den Krankenhäusern detaillierte Anforderungslisten übermittelt. Für die Notfallstation werden 20 Ärzte benötigt – darunter zwölf Notfallmediziner, zwei Anästhesisten, drei Chirurgen sowie je ein Kinderarzt, Internist und Psychiater. Hinzu kommen 40 Pflegekräfte und fünf Verwaltungsmitarbeiter. Die Kliniken müssen außerdem medizinisches Material wie Nähsets, mobile Beatmungsgeräte, Schläuche und Infusionslösungen bereitstellen.

Direkt am Veranstaltungsort werden fast 200 Rettungskräfte im Einsatz sein – verteilt auf 16 Fahrzeuge innerhalb und 10 Fahrzeuge außerhalb des Geländes sowie an 27 festen Stationen. Die Teams setzen sich aus Personal von 14 regionalen Rettungsdiensten zusammen. Zusätzlich wird ein medizinisch ausgerüsteter Hubschrauber des Innenministeriums für Notfalltransporte in unmittelbarer Nähe des Konzertgeländes stationiert.

Logistische Herausforderungen

Die Krankenhäuser wurden angewiesen, etwa 20 Prozent ihrer Kapazitäten freizuhalten – eine Vorgabe, die viele Kliniken als kaum umsetzbar betrachten. Dennoch bereitet jede Einrichtung mindestens 50 Betten für potenzielle Patienten vor. Von Freitag bis Sonntag werden die Arbeitszeiten verlängert. Das medizinische Personal rechnet mit enormen Herausforderungen aufgrund der Menschenmassen, der hohen Temperaturen und des stundenlangen Stehens der Konzertbesucher.

Die Urlaubssaison mit ohnehin reduziertem Personalstand und der erwartete Verkehrskollaps in der Stadt stellen die Verantwortlichen vor zusätzliche Probleme. Einige Krankenhäuser erwägen bereits die Einführung von 24-Stunden-Bereitschaftsdiensten für alle Mitarbeiter, da viele aufgrund der Verkehrssituation Schwierigkeiten haben könnten, rechtzeitig zur Arbeit zu erscheinen. Offen bleibt auch die Frage der Finanzierung dieser zusätzlichen Bereitschaftsdienste.

Umstrittener Superstar und historisches Konzert

Marko Perković Thompson ist in Kroatien eine äußerst polarisierende Figur. Seine Musik, die stark von patriotischen und nationalistischen Motiven geprägt ist, brachte ihm einerseits enorme Popularität ein, sorgt jedoch regelmäßig auch für gesellschaftspolitische Kontroversen. Seine Konzerte werden von vielen Fans als Ausdruck nationaler Identität und Gemeinschaft empfunden.

Das für den 5. Juli geplante Konzert auf dem Zagreber Hippodrom stellt mit über 281.000 verkauften Tickets bereits jetzt einen neuen Weltrekord für Einzelkonzerte auf. Die Dimension übertrifft frühere Großveranstaltungen in Kroatien bei Weitem: Zum Vergleich zogen die Rolling Stones 1998 rund 80.000 Besucher an, Metallica 2010 über 30.000 und Ed Sheeran 2024 etwa 70.000 Zuschauer. Die beispiellosen Sicherheits- und Gesundheitsvorkehrungen spiegeln den historischen Umfang dieser Veranstaltung wider.

Ab Donnerstag wird zudem die speziell für dieses Konzert entwickelte mobile App „MPT“ verfügbar sein. Sie kann laut Thompsons Team über den Apple und Google Play Store heruntergeladen werden.

Die Planungen des Gesundheitssystems sind noch nicht endgültig abgeschlossen und können je nach weiteren Informationen der Veranstalter noch angepasst werden.