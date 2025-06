Tödliche Kleinteile: Dieses Sandspielzeug wird zurückgerufen

Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz gibt aktuell eine dringende Produktwarnung heraus. Gegenstand der Warnung ist das Sandspielzeug-Set „Beach Toys“, das einen Lastwagen, eine Schaufel, einen Rechen sowie verschiedene Formen umfasst.

Bei diesem Spielzeug besteht die Gefahr, dass sich während der Benutzung Kleinteile ablösen, die von Kindern verschluckt werden könnten. Besonders für Kleinkinder ergibt sich daraus ein erhebliches Risiko, da die Atemwege blockiert werden können.

Dringende Warnung

Verbraucher werden daher eindringlich aufgefordert, das Produkt nicht mehr zu verwenden und es umgehend zu entsorgen. Die Behörde weist darauf hin, dass diese Warnung keine Aussage darüber trifft, ob das gesundheitliche Risiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber der Ware verursacht wurde.

Produktdetails

Bei dem betroffenen Artikel handelt es sich um das Produkt „Beach Toys“ aus chinesischer Fertigung. In Österreich wurde es durch die ALBORZ Handelsgesellschaft m.b.H mit Sitz in Wien in den Verkehr gebracht.

Das Ministerium behält sich vor, bei Bedarf weitere Schritte einzuleiten.