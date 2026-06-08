Dänen-Star Eriksen bricht erneut am Spielfeld zusammen (VIDEO)

Ein Griff an die Brust, ein Sturz – und sofort kehren die Erinnerungen an einen der dunkelsten Momente des Fußballs zurück.

Beim Freundschaftsspiel Dänemarks gegen die Ukraine in Odense spielte sich in der 65. Minute eine beunruhigende Szene ab: Christian Eriksen griff sich an die Brust und sackte zu Boden. Der Wolfsburg-Profi verließ den Platz anschließend aus eigener Kraft und wurde von seiner Frau Sabrina Kvist Jensen in den Krankenwagen begleitet. Der dänische Fußballverband meldete sich rasch zu Wort und gab erste Entwarnung: „Christian Eriksen ist bei Bewusstsein und fühlt sich den Umständen entsprechend gut.“

Unweigerlich kehren die Gedanken zurück zum 12. Juni 2021 – jenem schwarzen Tag beim EM-Gruppenspiel zwischen Dänemark und Finnland im Parken-Stadion in Kopenhagen, als Eriksen in der ersten Halbzeit mit einem Herzstillstand auf dem Rasen zusammenbrach. Seine Mitspieler bildeten einen schützenden Kreis um ihn, während Notärzte noch auf dem Spielfeld um sein Leben kämpften und ihn reanimierten.

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Eriksens Herzstillstand 2021

Was sich damals in Kopenhagen abspielte, ließ die Fußballwelt verstummt zurück. Eriksen lag reglos auf dem Rasen, abgeschirmt von seinen Teamkollegen. Am Spielfeldrand bangte Sabrina Kvist Jensen um ihren Mann – Simon Kjaer eilte zu ihr und kümmerte sich aufopferungsvoll um sie. Eriksen wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht, eine erste Entwarnung gelangte ins Stadion. Beide Mannschaften setzten die Partie nach dem Schock fort. Mannschaftsarzt Morten Boesen erklärte einen Tag später: „Ihm geht es den Umständen entsprechend okay. Sein Zustand ist weiter stabil.“

Boesen, der bis heute das Amt des Nationalmannschaftsarztes bekleidet, äußerte sich auch nach dem Vorfall in Odense: „Er war kurzzeitig bewusstlos, kam aber sehr schnell wieder zu sich und wir konnten rasch Kontakt zu ihm herstellen.“ Er ergänzte: „Nun muss er im Krankenhaus weiter untersucht werden, um die Ursache des Vorfalls zu klären. Wir stehen in ständigem Kontakt mit ihm und den Ärzten im Krankenhaus.“

O incidente Eriksen. Que este capítulo seja definitivo e ele não sofra nada demais. Aparentemente, o atleta estava consciente depois do atendimento médico. pic.twitter.com/njzIDyVykK — Faviere (@le_faviere) June 7, 2026

Als Konsequenz aus dem Herzstillstand wurde Eriksen ein Defibrillator eingesetzt. Am 18. Jänner, dem Tag seiner Entlassung aus dem Rigshospitalet, teilte der Verband mit: „Christian Eriksen hatte eine erfolgreiche Operation und wurde heute aus dem Rigshospitalet entlassen. Er hat heute auch in Helsingør das Nationalteam besucht und von dort wird er nach Hause fahren und die Zeit mit seiner Familie verbringen.“

Eriksens persönliche Lehre

Die Erleichterung in der Fußballwelt war riesig. Im Gespräch mit dem „Telegraph“ schilderte Eriksen später seine ganz persönliche Aufarbeitung des Erlebten: „Ich habe mir den Film fast am Tag danach angesehen, um zu sehen, was passiert ist, um die Emotionen zu verarbeiten und mich auf später vorzubereiten. Aber es wird nie einfacher. Man sieht es und denkt nicht wirklich darüber nach, was es ist. Man sieht es sich einfach an und das war’s dann.“

Der Mittelfeldspieler zog aus dem Erlebten eine klare persönliche Lehre: „Was ich persönlich gelernt habe, ist, dass man einfach die Zeit genießen sollte, in der man hier ist, und dass man alles genießen sollte, was kommt, und Fußball spielen sollte, wenn es einem Spaß macht. Und wenn es keinen Spaß macht, mach etwas anderes.“

Die Freude am Spiel hat Eriksen trotz allem nicht verloren. Rund acht Monate nach dem Herzstillstand feierte er am 26. Februar 2022 im Premier-League-Duell mit Brentford gegen Newcastle sein Comeback. Zuvor hatte er seinen Vertrag mit Inter Mailand aufgelöst, da die italienische Serie A das Spielen mit einem implantierten Defibrillator nicht gestattet – eine Regelung, die vor dem Hintergrund des Todes von Piermario Morosini entstanden war, der 2012 während einer Partie für Livorno an einem Herzstillstand gestorben war. Nach einer weiteren Station bei Manchester United wechselte Eriksen im vergangenen Sommer zum VfL Wolfsburg – und erlebte mit dem Klub den Abstieg aus der Bundesliga.