Dara Bubamara über Dildo-Show auf Insta: „Ich habe nur ein bisschen geübt“ (VIDEO)

Gestern gingen Screenshots bzw. ein Video der serbischen Sängerin, in welchem sie mit einem Sexspielzeug spielt, viral. Kürzlich äußerte sie sich dazu auf Instagram.

Auf dem offiziellen Profil von Dara Bubamara erschien gestern eine Story in Form eines Kurzvideos. Darin ist die Sängerin beim Spielen mit einem Dildo zu sehen. Auch wenn sie die Story nur wenige Minuten nach der Veröffentlichung entfernte, so haben einige schnelle Insta-User Screenshots von Daras expliziten Performance geschossen. (KOSMO berichtete) Kurz darauf veröffentlichten serbische Medien auch die gesamte Story in Videoform.

Lesen Sie auch: Neuer Pornoskandal: Fotos von Dara in Aktion aufgetaucht (18+) Genau zwei Jahre nachdem die ersten Nacktfotos von Dara aufgetaucht sind, gibt es neue explizite Bilder der serbischen Sängerin.

Dara nimmt Stellung

Nachdem ihr Video bzw. die Screenshots daraus überall am Balkan in den Medien erschienen, äußerte sich die Sängerin auf Instagram zum Pornoskandal.

Was Dara Bubamara zu ihrer Verteidigung zu sagen hatte und das Video findet ihr auf der zweiten Seite.