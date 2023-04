Darko Lazic sagt Auftritte ab und spricht über seine neue Droge

Der serbische Sänger Darko Lazic hat vor Kurzem eine Fettabsaugung durchgeführt. Derzeit ist er jedoch noch nicht in der Lage zu arbeiten. In einem Livevideo auf Instagram wendete sich Lazic an seine Fans, die ihn mit Kommentaren überraschten. Er reagierte überrascht und sagte, dass diese Kommentare schlimmer seien als seine eigene Situation.

„Ich brauche Bromazepam.“, sagt Darko. Er zeigte seine Frau Katarina den Zuschauern und gestand, dass er seine Auftritte an diesem Wochenende absagen müsse. Er könne möglicherweise erst am folgenden Wochenende wieder auftreten. Der Prozess seiner Genesung verlaufe jedoch gut.

Er kommentierte auch seine Operation öffentlich und sagte, dass er weiterhin regelmäßig therapeutische Behandlungen benötige. „Ich muss früh aufstehen, um meine Therapie zu erhalten. Ich weiß, dass alles gut wird. Die Liebe heilt alles und ich bin zuversichtlich, dass mein Bauch bald wieder wie zuvor sein wird“, erklärte der Musiker.