Nasenbohren: Warum popeln wir?

Wie oft haben Sie schon jemanden dabei erwischt, wie er heimlich in der Nase bohrt, wenn er denkt, dass niemand hinsieht? Wussten Sie, dass unserem Körper viele „Werkzeuge“ zur Verfügung stehen, um uns vor äußeren Einflüssen zu schützen, und dass Schleim eines davon ist?

Schleim wird von spezialisierten Zellen produziert, die verschiedene Körperteile wie Nase, Mund, Lungen und Darm auskleiden. Er fängt alle Bakterien, auf die er trifft, und schmiert gleichzeitig die Schleimhäute. Wenn wir atmen, gelangen wir zusammen mit unseren Atemgasen auch in Kontakt mit Mikroben, Staub, Schmutz und Pollen. Der Schleim hilft dabei, diese Partikel zu filtern, um zu verhindern, dass sie in die Lunge gelangen. Wenn der Schleim austrocknet, bildet er kleine Klumpen, genannt Schleimfäden, in unserer Nase, die wir oft zu entfernen versuchen, indem wir popeln.

Doch Vorsicht ist geboten, denn das Popeln kann Gefahren mit sich bringen. Eine Studie hat gezeigt, dass es mit der Alzheimer-Krankheit in Verbindung gebracht werden kann.

Warum popeln wir überhaupt?

Wenn unsere Nasenhöhlen mit Schleim gefüllt sind, wird das Atmen schwer. Wenn Naseputzen nicht hilft, greifen wir zum Popeln. Das ist der logischste Grund, um in der Nase zu popeln.

Das Popeln kann aber auch eine evolutionäre Sache sein, die wir nie losgeworden sind. Schon in der Urzeit haben sich Menschen ständig „gekratzt“, um Zecken und Flöhe loszuwerden. Unser Bedarf, in der Nase zu popeln, könnte das Ergebnis solchen Verhaltens sein, sowie einiger anderer ähnlicher Verhaltensweisen wie „kratzen“.

(FOTO: iStock/ Marina Demidiuk)

Menschen popeln auch oft in der Nase, wenn sie sich langweilen, oder um sich von nervösen Gefühlen zu befreien. Es ist eine Gewohnheit, die dem Kauen von Kaugummi oder Fingernägelkauen ähnelt und ihnen hilft, Angst zu lindern.

Gesundheitsfolgen

Das ständige Nasenbohren kann jedoch zu pathologischer Rhinotillexomanie oder zwanghaftem Nasenpopeln führen und zu ernsthaften Gewebeschäden führen. Dieser Zustand ist oft mit anderen psychiatrischen Problemen verbunden, einschließlich Angststörungen.

Das Popeln können jedoch auch zu Krankheiten führen. Unsere Hände kommen jeden Tag mit unzähligen Oberflächen in Kontakt und tragen Millionen von Mikroben auf sich. Wenn wir in der Nase popeln, übertragen wir diese Keime unabsichtlich dorthin und umgekehrt. Wenn Sie sich nicht die Hände waschen, nachdem Sie sich die Nase geputzt haben, verbreiten Sie diese Keime herum. Studien zeigen, dass Schleim Bakterien wie Staphylokokken und Streptokokken trägt, die eine Vielzahl von Zuständen verursachen können, von Hautinfektionen und Akne bis hin zu Lungenentzündungen.

Das Gewebe innerhalb der Nase ist empfindlich. Wenn wir popeln, können unsere Nägel es beschädigen und Schnitte verursachen, die sich infizieren könnten, wenn Bakterien in unsere Abwehrkräfte eindringen.

Nicht zuletzt ist das Nasenpopeln weder höflich noch angemessen – auch wenn es eine natürliche Gewohnheit ist, die manche von uns gerne praktizieren.