Das ändert sich jetzt beim Kult-Drink „Dreh und Trink“

Dreh und Trink hebt mit „Taste the Space“ ab und bringt vier neue Geschmacksrichtungen auf den Markt. Ein kosmisches Erlebnis erwartet die Konsumenten.

Die Getränkemarke Dreh und Trink präsentiert unter dem Motto „Taste the Space“ vier neue Geschmacksrichtungen, die das Sortiment bereichern sollen. Diese innovativen Sorten, genannt Cosmic Coke, Gamma Bears, Candy Clouds und Bubble Gum, sind von beliebten Süßwaren inspiriert und versprechen ein „kosmisches“ Geschmackserlebnis. Kurt Hofer, der in zweiter Generation als Geschäftsführer und Eigentümer tätig ist, betont, dass mit der Einführung der „CREATIONS“ ein spannendes neues Kapitel für das Unternehmen aufgeschlagen wird. „Diese neuen Sorten, die auf beliebten Süßigkeiten basieren, sind eine Premiere für unser Sortiment und bieten bisher unbekannte Geschmackserlebnisse“, so Hofer.

Markteinführung und Design

Ab Mai werden die neuen Produkte in Österreich erhältlich sein, während der Verkaufsstart in Deutschland bereits im April erfolgt. Die Entscheidung, nach dem Erfolg der Bubble Gum-Variante weitere süßigkeiteninspirierte Geschmacksrichtungen zu entwickeln, markiert einen kreativen Fortschritt für das Unternehmen. Das Design und Marketing der neuen Linie sind stark von Weltraumthemen beeinflusst, was sich in den leuchtenden Farben und den schwebenden Süßigkeiten auf den Verpackungen widerspiegelt.

Zur Unterstützung der Markteinführung plant das Unternehmen eine umfassende Social-Media-Kampagne. Dabei sollen Influencer und kreative Online-Formate genutzt werden, um das Produkt bekannt zu machen und die Konsumenten aktiv einzubeziehen.