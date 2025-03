Das BMW Paradies in Wien

Es ist kein Geheimnis, was welche Rolle Fahrzeuge der Bayerischen Motoren Werke (BMW) in unserer Community spielen. Spätestens seit den ersten Gastarbeitern des letzten Jahrhunderts, die voller Stolz nach nach harter Arbeit mit den BMWs in die Heimat in den Sommerurlaub fuhren, haben die Autos Kultstatus im ganzen Balkanraum…

Wer erinnert sich nicht an die Szene von „Čika Kure“ im Film „Rane“ (Wunden), als er seine Ohren auf die Motorhaube des neugekauften BMW legte und dem Motor erfürchtig lauschte, als hätte er gerade eine Audienz beim Papst? Ähnlich erging es uns, als wir für diese Ausgabe das Gebrauchtwagenzentrum der BMW Group Niederlassung Wien in Heiligenstadt besuchten.



200 Fahrzeuge vor Ort



Was uns dort erwartet ist das größte BMW Paradies, welches die Bundeshaupstadt zu bieten hat. Genauer gesagt etwas über 200 und vorwiegend junge Gebrauchtwagenfahrzeuge der bekannten deutschen Marke, die allesamt das „BMW Premium Selection Zertifikat“ besitzen. „Das Zertifikat steht für 100% Premiumqualität und kompromisslose Sicherheit. Es bestätigt, dass jedes dieser Fahrzeuge den 360°-Rundum-Fahrzeugcheck bestanden hat – von A wie Airbag bis Z wie Zündkerze. Alle Fahrzeuge sind nach genau definierten BMW-Produktstandards auf Herz und Nieren geprüft. Denn hier im Haus ist die Devise: Wir übergeben die Autos an die Kunden ausschließlich im perfekten Zustand“, erklärt uns gleich zu Beginn Catherina Veldi, Marketing & Digital Manager bei der BMW Group Niederlassung Wien.

Tatsächlich, alle Fahrzeuge in die wir einsteigen – vom BMW 1er, über den 8er bis zum Z – sind sowohl innen als auch außen in einem Top-Zustand. Als wir durch die Hallen voller BMWs gehen, in denen die Fahrzeuge allesamt Indoor gepflegt werden, erzählt man uns, dass hier kein einziges Fahrzeug stehen darf, welches nicht geprüft ist, kein sauberes Serviceheft hat oder in seiner Vorgeschichte einem Tuning unterzogen wurde. „Wer auf Tuning steht, kann sich eigentlich hier die Torpedos der M-Serie holen und sich dabei sicher sein, dass mit dem Fahrzeug alles in bester Ordnung ist“, betont Veldi. Bei unseren M-Modellen und allen anderen Fahrzeugen in unserem Sortiment können sich unsere Kund:innen darauf verlassen, dass höchste Sicherheitsstandards konsequent eingehalten werden. Nur das Beste vom Besten.



Das Wiener BMW Siegel



„Wir haben das offizielle BMW Siegel und richten uns nach den höchsten Standards unserer eigenen Marke. Hier kauft der Kunde einen Gebrauchtwagen direkt von BMW und genießt damit alle Vorzüge, mit denen ein Kauf direkt an der Quelle des Herstellers verbunden ist. Für alle Fahrzeuge gibt es nicht nur 12 Monate Garantie, sondern auch die Sicherheit, dass man in den nächsten 6 Monaten bzw. auf den nächsten 10.000 Kilometern nicht zur Wartung muss“, erklärt Veldi.

Die BMW Premium Selection: 360° CHECK Nur geprüfte Fahrzeuge sind BMW Premium Selection. Experten prüfen jedes Detail mit modernster Technik. BMW PREMIUM SELECTION GARANTIE Sicherheit in ganz Europa. Im Garantiefall hilft Ihr BMW Partner sofort. LEASING UND FINANZIERUNG Top-Konditionen für Leasing und Finanzierung. BMW Versicherung bietet vollen Schutz. GEPRÜFTE FAHRZEUGHISTORIE Fahrzeug- und Servicehistorie streng geprüft. WARTUNGSFREI FÜR 6 MONATE | 10.000 KM Mindestens 6 Monate oder 10.000 km ohne Wartung.

Dass Österreich als Standort eine fundamentale Rolle in der Wertschöpfungskette von BMW spielt, ist etwas, was man ebenfalls mit Stolz betont: Das Werk der BMW Group in Steyr produziert das Herzstück – den Motor – von mittlerweile beinahe der Hälfte aller BMW Dieselmotoren weltweit. Ebenfalls dort befindet sich das Entwicklungszentrum für Elektromotoren.

Alles aus einer Hand



„Ein weiterer großer Vorteil ist, dass man bei uns nicht nur den BMW-Stempel hat, sondern alles aus einer Hand bekommt: Beratung, Service, Leasing, Finanzierung“, sagt Veldi abschließend.

*Hierbei handelt es sich um eine entgeltliche Einschaltung.