Das sind die 5 schönsten Strände in Kroatien

Immer wieder bestätigen neue Umfragen und Auszeichnungen, was viele bereits wissen: Kroatien begeistert nicht nur mit einigen der schönsten Strände Europas, sondern auch der Welt, dank seines kristallklaren Wassers. Diese beeindruckende Schönheit findet auch in den sozialen Netzwerken wie TikTok Erwähnung, wo Nutzer die atemberaubende Küstenlandschaft des Landes teilen und bewundern.

Stiniva – Vis

Der Strand Stiniva gilt als einer der schönsten Strände in Kroatien. Eingebettet zwischen hohen Felsklippen bietet er eine atemberaubende Kulisse und eine einzigartige Atmosphäre. Der Zugang zu diesem abgelegenen Kiesstrand erfolgt über einen steilen Ziegenpfad, der sich entlang der Klippen schlängelt und Abenteuerlustige dazu einlädt, die Herausforderung anzunehmen. Trotz seiner relativen Abgeschiedenheit ist der Strand Stiniva ein wahrer Genuss für alle, die die Schönheit der kroatischen Küste in ihrer reinsten Form erleben möchten.

Punta Rata – Brela

In einem Naturschutzgebiet, umgeben von einem Kiefernwald, erstreckt sich einer der schönsten Kiesstrände der Welt. Am westlichen Ende des Strandes erhebt sich der markante Felsen Brela, ein Symbol für die Region. Die kristallklaren Gewässer und die friedliche Atmosphäre dieses Ortes wirken wie Balsam für die Seele.

Sakarun – Insel Dugi Otok

Im nördlichen Teil der kroatischen Insel Dugi Otok verbirgt sich ein himmlischer Strand, der noch als Geheimtipp gilt. Dugi Otok, übersetzt „Lange Insel“, ist Teil des Zadar-Archipels und zeichnet sich durch seine unberührte Natur aus. Der Strand erstreckt sich über beeindruckende 800 Meter und lockt Besucher mit seinem feinen Sand und dem türkisblauen Wasser an. Abseits der ausgetretenen Pfade gelegen, bietet die Insel Dugi Otok eine ruhige und ungestörte Atmosphäre, die perfekt ist für alle, die dem Trubel entfliehen und die Schönheit der Adria in ihrer reinen Form genießen möchten.