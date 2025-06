Hier wird eine verschärfte Parkraumüberwachung geplant!

Ab kommender Woche verstärkt die Stadt Salzburg ihre Kontrollen bei Anwohnerparkplätzen. Betroffen sind etwa 800 Stellflächen in den Stadtteilen Riedenburg, Nonntal, Elisabeth-Vorstadt und im Andräviertel, die ausschließlich Anrainern vorbehalten sind.

Die Stadtverwaltung begründet diese Maßnahme mit der häufigen Missachtung der Parkverbote, besonders zu Zeiten, in denen bislang keine Überwachung stattfand.

Erweiterte Kontrollzeiten

Die Kontrollzeiten, die derzeit nur werktags zwischen 9 und 19 Uhr gelten, werden ab 1. Juli bis 21 Uhr verlängert. Zusätzlich werden künftig auch an Wochenenden und Feiertagen Kontrollen durchgeführt. Wer unerlaubt auf Anrainerparkplätzen parkt, muss mit einer Geldstrafe von 30 Euro rechnen.

Der für diesen Bereich zuständige Vizebürgermeister Florian Kreibich (ÖVP) verweist auf die Gebühren, die Anwohner für ihre Parkberechtigungen entrichten: „Uns geht es darum, dass die Bewohner ihre Parkplätze auch bekommen, die sie beantragt haben und nicht, dass sie verstellt werden von Touristen oder Pendlern. Das ist in erster Linie das Ansinnen unseres Vorhabens.“

Anrainer zahlen rund 110 Euro für eine zweijährige Parkgenehmigung.

In den vergangenen Jahren hat sich die Parkplatzsituation für Anwohner in den betroffenen Stadtteilen durch die Umwandlung bestehender Flächen in exklusive Bewohnerparkplätze bereits spürbar entspannt. Zuletzt wurden beispielsweise in der Basteigasse neue Anrainerstellplätze geschaffen. Die Stadtverwaltung betont, dass diese Maßnahmen gezielt umgesetzt werden, um die Aufenthaltsqualität in Wohngebieten zu erhöhen und den ruhenden Verkehr nachhaltiger zu organisieren – besonders wichtig angesichts des Wegfalls anderer Parkmöglichkeiten durch laufende Bauprojekte in der Innenstadt.

Städtische Experten erwarten, dass die verschärfte Kontrolle und die Ausweitung der Anrainerparkzonen dazu beitragen werden, die Verfügbarkeit von Parkplätzen für Anwohner weiter zu verbessern und die Belastung durch Fremdparker deutlich zu reduzieren.

