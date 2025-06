„Nur meine Familie zählt“: Arnautovic nach Überfall auf Luxus-Anwesen

Maskierte Täter, ein verletzter Wachmann und ein Fußballstar im Urlaub – der Einbruchsversuch in Arnautovics Villa endete dramatisch, während er selbst auf Mallorca weilte.

Ein Einbruchsversuch erschütterte am Samstagabend das Zuhause von ÖFB-Star (Österreichischer Fußball-Bund) Marko Arnautovic. Zwei maskierte Täter versuchten gegen 23 Uhr, in die Luxus-Villa des 36-Jährigen im norditalienischen Cantù nahe des Comer Sees einzudringen. Die Situation nahm eine gefährliche Wendung, als die Eindringlinge vom Sicherheitspersonal entdeckt wurden. Bei der folgenden Konfrontation erlitt ein Wachmann schwere Schulterverletzungen und musste medizinisch versorgt werden. Den Tätern gelang nach italienischen Medienberichten die Flucht, ohne identifiziert zu werden.

Familie im Fokus

Arnautovic und seine Angehörigen blieben von dem Vorfall verschont, da sie sich zum Zeitpunkt des Einbruchsversuchs im Urlaub auf Mallorca befanden. Der 125-fache Nationalspieler meldete sich zwei Tage nach dem Vorfall auf Instagram zu Wort – nicht mit einer schriftlichen Stellungnahme, sondern mit einer Reihe von Urlaubsbildern seiner Familie. Seine Botschaft war knapp, aber eindeutig: „Alles, was mir jetzt wichtig ist, ist meine Familie.“ Die veröffentlichten Aufnahmen zeigen den Fußballer beim Paddle-Tennis, in innigen Momenten mit seiner Ehefrau Sarah sowie als liebevollen Vater – ein deutliches Zeichen seiner aktuellen Prioritäten.

Berufliche Zukunft

Für den Wiener steht neben der familiären Geborgenheit auch beruflich eine Neuorientierung an. Nach seinem Abschied von Inter Mailand ist Arnautovic derzeit ohne Verein, seine nächste Station noch ungewiss. Während er sich auf seine Familie und die sportliche Zukunft konzentriert, setzen die italienischen Behörden ihre Untersuchungen fort.

⇢ Nach Inter-Aus: Dieser serbische Klub lockt Marko Arnautovic



Die Polizei analysiert Aufzeichnungen der Überwachungskameras, konnte bislang jedoch keine konkreten Hinweise auf die Täter sichern.

Häufiges Problem für Fußballprofis

Der Vorfall bei Arnautovic reiht sich in eine Serie von Einbrüchen in Villen von Fußballprofis ein. Nach Einschätzung der Ermittler wussten die Täter möglicherweise nicht, wem die Villa gehört – ein Hinweis darauf, dass es sich um Gelegenheitstäter handeln könnte. Die umfassenden Sicherheitsmaßnahmen, darunter Wachpersonal und Überwachungssysteme, haben in diesem Fall Schlimmeres verhindert.

⇢ Rapid, Besiktas oder Wüste? Arnautovic lässt Transferbörse schwitzen



Viele Profifußballer in Italien setzen mittlerweile auf verstärkte Sicherheitsvorkehrungen für ihre Anwesen. Die installierten Überwachungskameras in Arnautovics Villa könnten für die Ermittlungen entscheidend sein – die Auswertung des Videomaterials dauert an.