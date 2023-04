Das sind die Protestaktionen der „Klimakleber“ im Mai

Mit zahlreichen Aktionen machen die Klimakleber seit Monaten auf sich und ihre Anliegen aufmerksam. Nun kündigen Sie abermals Protestaktionen für den Mai an. KOSMO verrät, wo Ihr aufpassen müsst.

Es scheint, als ob die Umweltaktivisten der Gruppierung „Die Letzte Generation“ noch ein bisschen Klebstoff übrig haben. Denn sie haben eine neue Protestwelle für den Mai angekündigt. Für die erste zwei Maiwochen sind Klebe-Aktionen für den Wiener Frühverkehr geplant.

Trotz der damit verbundenen Unannehmlichkeiten für Pendler wollen die Aktivisten ihre polarisierenden Aktionen weiterhin durchführen. Laut Sprecher Florian Wagner sollen vor allem Orte betroffen sein, an denen die Gruppe bereits in der Vergangenheit aktiv war. Der Ring und die öffentlichen Verkehrsmittel sollen allerdings unberührt bleiben. Ziel ist es, dass die Regierung den Forderungen der Aktivisten zum Klimaschutz Gehör schenkt.

Die Gruppe „Die Letzte Generation“ ist mittlerweile auf rund 200 Mitglieder angewachsen und erhält auch aus der Bevölkerung Zuspruch. Allerdings sitzt Gründungsmitglied Martha Krumpeck aktuell eine nicht bezahlte Verwaltungsstrafe ab und kann daher nicht an den Aktionen teilnehmen. Die geplante „Aktion Scharf“ in Wien ist bereits die dritte ihrer Art in der österreichischen Hauptstadt seit Beginn des Jahres. Die Aktivisten betonen, dass sie Einsatzkräfte und Rettungsgassen bei ihren Aktionen verschonen wollen.