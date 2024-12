Das war’s mit Coco-Taxi: Wiener Kokain-Ring ist aufgeflogen

Nach intensiven Ermittlungen hat die Wiener Polizei einen bedeutenden Erfolg im Kampf gegen die Drogenkriminalität erzielt. Die Gruppe Bertalan, eine spezialisierte Einheit der Polizei, zerschlug den sogenannten „COCO-Taxi“-Drogenring, der seit 2019 in Wien aktiv war.

Die kriminelle Gruppe nutzte Taxis, um Kokain zu transportieren und an Kunden in der ganzen Stadt zu verkaufen. Insgesamt wurden mindestens 3,6 Kilogramm Kokain im Rahmen dieser illegalen Aktivitäten über Taxifahrten vertrieben. Um Aufmerksamkeit zu erregen und ihr Drogenangebot bekannt zu machen, hinterließen die Täter auffällige Graffiti mit dem Namen „COCO-Taxi“, die Wände und Brücken in der ganzen Stadt zierten.

Erfolgreiche Festnahmeaktion

Am 6. Dezember endeten die monatelangen Ermittlungen schließlich mit der Verhaftung des letzten von sechs Verdächtigen. In Zusammenarbeit mit der Sondereinheit WEGA wurden die Männer, die zwischen 35 und 58 Jahre alt sind, in einer koordinierten Aktion festgenommen. Im Zuge der anschließenden Hausdurchsuchungen stellte die Polizei 1,4 Kilogramm Kokain sicher. Zudem wurden ein vierstelliger Bargeldbetrag in typischer Dealer-Stückelung sowie die beiden für den Drogenhandel eingesetzten Taxis beschlagnahmt.

Die sechs Männer befinden sich nun in einer Justizanstalt, und einige von ihnen wurden bereits zu mehrmonatigen Haftstrafen verurteilt. Diese entschlossene Operation der Wiener Polizei sendet eine klare Botschaft an die Kriminalitätsszene und trägt zur Erhöhung der Sicherheit in der Stadt bei.