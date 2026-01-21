Datenflut im Schlafzimmer: Was dein Handy nachts wirklich treibt

Selbst im Schlafmodus verraten Smartphones mehr als gedacht. Die ständigen Datenströme im Hintergrund könnten teuer werden – für Tech-Konzerne.

Auch im Ruhezustand sind Smartphones alles andere als inaktiv. Selbst wenn das Gerät ungenutzt auf dem Nachttisch liegt, werden regelmäßig kleine Datenpakete an Server von Herstellern und Dienstanbietern übertragen. Diese Datenströme dienen etwa Push-Benachrichtigungen, System-Updates oder der E-Mail-Synchronisation. Marijus Briedis, technischer Leiter bei NordVPN, erklärt in einer Pressemitteilung, dass solche Statusmeldungen grundsätzlich notwendig sind, um die Funktionalität und Erreichbarkeit der Geräte zu gewährleisten. Bei diesen Übertragungen werden unter anderem Gerätekennungen, Diagnosedaten und Informationen zur Internetverbindung weitergegeben.

Die eigentliche Problematik entsteht laut Briedis, wenn im Hintergrund zusätzlich permanente Werbe-IDs, Analysedaten und Standortsignale übermittelt werden – teilweise sogar von Apps, die gerade nicht aktiv genutzt werden. Dadurch können umfassende Profile entstehen, die Bewegungsmuster, App-Nutzungsverhalten und andere Aktivitäten dokumentieren, ohne dass Nutzer dies bewusst wahrnehmen. Jede zusätzliche Kennung stelle „ein weiteres Puzzleteil“ dar, das Tracking und Profilbildung vereinfacht und potenziell das Risiko durch abgefangene Verbindungen steigert.

Rechtliche Konsequenzen

Wie der NDR berichtet, hat das Oberlandesgericht München entschieden, dass Nutzer von Facebook oder Instagram grundsätzlich Anspruch auf Schadensersatz für heimliches Tracking haben können. Die bisherigen Entschädigungssummen bewegen sich zwischen 250 und 750 Euro. Verbraucher haben die Möglichkeit, sich kostenfrei einer Sammelklage beim Bundesamt für Justiz anzuschließen, wobei die Stiftung Warentest entsprechende Textvorlagen bereitstellt. Juristen halten sogar noch höhere Entschädigungszahlungen für möglich, da Meta teilweise sehr sensible Browsing-Daten sammelt.

Schutzmaßnahmen

Um den unerwünschten Datenaustausch einzuschränken, rät der Experte zu einer konsequenten Überprüfung der App-Berechtigungen für Standort, Hintergrunddaten, Mikrofon und Fotos. Auch das Deaktivieren der Hintergrundaktualisierung kann den Datenfluss reduzieren. Als Alternative wird ein neuartiges Smartphone erwähnt, das vollständig ohne Google-Dienste auskommt.

Mit diesem Gerät können Nutzer telefonieren und im Internet surfen, ohne dass ihre Daten für Werbezwecke oder zur Profilbildung verwendet werden.