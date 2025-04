Datum steht fest: An diesem Tag wird der Papst beerdigt

Nach dem Tod von Papst Franziskus stehen die mehr als 1,4 Milliarden Katholiken weltweit vor einer Zeit ohne unmittelbare Führung. Nur wenige Stunden nach seinem Tod am Dienstag veröffentlichte der Vatikan erste Bilder des verstorbenen Papstes in einem offenen Sarg, wie die Zeitung Heute berichtete.

Der Vatikan gab am Dienstagmorgen bekannt, dass die Beisetzung von Papst Franziskus am kommenden Samstag stattfinden wird. Die Trauermesse soll um 10 Uhr im Petersdom beginnen und wird vom Dekan des Kardinalskollegiums, Giovanni Battista Re, geleitet. Traditionell sind päpstliche Beerdigungen sehr aufwendig, doch Papst Franziskus hatte bereits im vergangenen Jahr Vorkehrungen getroffen, um sein Begräbnis einfacher zu gestalten. Er wird der erste Papst seit über einem Jahrhundert sein, der nicht im Vatikan, sondern in der Basilika Santa Maria Maggiore – einem seiner Lieblingsorte in der italienischen Hauptstadt Rom – beigesetzt wird.

Beerdigungsvorbereitungen

Der Leichnam wird, wie üblich, in einen Holzsarg gelegt, der zusätzlich einen Zinksarg enthält. Anders als bei früheren Beerdigungen werden jedoch keine zusätzlichen Särge aus Blei und Eichenholz verwendet, sodass insgesamt nur zwei statt vier Särge benötigt werden.

Zeremonie im Freien

Laut einer Erklärung des Vatikans wird die Beerdigung von Papst Franziskus im Freien vor dem Petersdom abgehalten. Giovanni Battista Re wird die Messe leiten und am Ende die letzte Ansprache halten.

In diesem abschließenden Gebet wird der Papst formell Gott anvertraut, bevor sein Leichnam zur Beisetzung in die Basilika Santa Maria Maggiore überführt wird.