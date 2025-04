Vatikan veröffentlicht erste Aufnahmen von Franziskus im Sarg (FOTOS)

Der Vatikan veröffentlicht bewegende Bilder des verstorbenen Papst Franziskus im offenen Sarg. Die Vorbereitungen für das Konklave laufen auf Hochtouren.

Einen Tag nach dem Ableben von Papst Franziskus hat der Vatikan Fotos veröffentlicht, die den offenen Sarg des Pontifex in seiner privaten Kapelle zeigen. Der Sarg wird von zwei Schweizergardisten bewacht, während ein Geistlicher in unmittelbarer Nähe steht. In dem Raum befinden sich auch hochrangige Kirchenvertreter wie Kardinal Giovanni Battista Re, Staatssekretär Pietro Parolin, Erzbischof Diego Giovanni Ravelli, Kardinal Camerlengo Kevin Joseph Farrell und Zeremonienmeister Lubomir Welnitz.

Kardinäle bereiten Konklave vor

Am kommenden Dienstag wird die erste Generalkongregation der Kardinäle stattfinden. Diese Versammlung ist für die Kardinäle vorgesehen, die bereits in Rom eingetroffen sind, und dient der Vorbereitung auf das bevorstehende Konklave. Dabei werden wichtige Entscheidungen hinsichtlich der Papstwahl getroffen.

FOTO: EPA-EFE/VATICAN MEDIA

Laut dem Presseamt des Vatikans könnte der Leichnam am Mittwoch, dem 23. April, in den Petersdom überführt werden. Traditionell wird der Verstorbene drei Tage lang geehrt, was darauf hindeutet, dass die Trauerfeierlichkeiten möglicherweise am Samstag, dem 26. April, stattfinden könnten. Die Beerdigung wird von Kardinaldekan Giovanni Battista Re geleitet, der von Papst Franziskus Anfang des Jahres in seinem Amt bestätigt wurde.

Papst Franziskus wird seine letzte Ruhestätte in der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom finden.

FOTO: EPA-EFE/VATICAN MEDIA

Ablauf des Konklaves

Innerhalb von spätestens 20 Tagen nach dem Tod des Papstes sollen alle Kardinäle unter 80 Jahren aus aller Welt zum Konklave zusammenkommen. Derzeit sind 135 Kardinäle stimmberechtigt. Das Konklave hat keine feste Dauer und kann von wenigen Stunden bis hin zu mehreren Monaten oder sogar Jahren andauern. Für die Wahl eines neuen Papstes ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich.

FOTO: EPA-EFE/VATICAN MEDIA

Wenn keiner der Kandidaten diese Mehrheit erreicht, signalisiert schwarzer Rauch aus einem Schornstein, dass die Wahl noch nicht abgeschlossen ist. Weißer Rauch hingegen verkündet die erfolgreiche Wahl eines neuen Papstes.