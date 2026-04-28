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Arbeitsunfall

Deckenkran wird zur Todesfalle – 54-Jähriger stirbt bei Arbeit

Deckenkran wird zur Todesfalle – 54-Jähriger stirbt bei Arbeit
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Ein Arbeitstag in Guntramsdorf endet tragisch – ein Mann kommt bei einem Einsatz mit schwerem Gerät ums Leben.

Am Montagnachmittag kam es in Guntramsdorf im Bezirk Mödling zu einem tödlichen Arbeitsunfall. Ein 54-jähriger Mann verlor dabei sein Leben, während er mit einem Deckenkran Metallteile verlud.

Tödlicher Kranunfall

Aus bislang ungeklärter Ursache wurde er von der Maschine, die er nach derzeitigem Ermittlungsstand selbst bediente, eingeklemmt und getötet. Für die alarmierten Einsatzkräfte kam jede Hilfe zu spät – sie konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde das zuständige Arbeitsinspektorat über den Vorfall informiert.

KO KOSMO-Redaktion
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