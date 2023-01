Demokratie-Schlusslicht: Balkanland mit Russland & Weißrussland

Laut der Website Our World In Data, die sich auf Daten aus verschiedenen Studien beruft, ist Serbien nach Russland und Weißrussland das am wenigsten demokratische Land in Europa. Die Daten der Website werden von namhaften Universitäten wie Harvard, Stanford, Cambridge, Oxford herangezogen.

Der Zustand der Demokratie in einem Land wird in fünf Kategorien gemessen: Wahldemokratie, liberale Demokratie, partizipative Demokratie, deliberative Demokratie und egalitäre Demokratie. In allen fünf Kategorien kommt die Website zu dem gleichen Ergebnis: nach Russland und Weißrussland hat Serbien die schwächsten demokratischen Institutionen in Europa.

Laut den Daten hat sich die Situation in Serbien in Bezug auf die Demokratie seit 2003 deutlich verschlechtert. Ein besonders starker Rückgang in allen Kategorien wird insbesondere seit 2012 verzeichnet. Serbien, das ein höheres Maß an Demokratie als die Nachbarländer Montenegro, Bosnien und Herzegowina und Mazedonien aufwies, nähert sich damit in der Statistik an Russland und Weißrussland.

Die schrittweise Schwächung der Demokratie ist ein weltweiter Trend. Viele Länder, einschließlich Kroatien, erleben seit Jahren eine Schwächung der demokratischen Institutionen und Regelwerke, dieser Trend ist allerdings in Serbien besonders stark.