AUDI Q3 IM TEST. Toni Jurić, Nachteule und Chef des legendären News Café, entdeckt seine neue Leidenschaft: früh aufstehen – aber nur, wenn ein Audi vor der Tür wartet.

Normalerweise taucht Toni Jurić erst am späten Nachmittag in seinem „News Café“ auf. „Vor Kaffee Nummer 3 bin ich eigentlich nur Deko“, erklärt er. Doch als der neue Audi Q3 TFSI in elegantem Metallicgrau vorfährt, steht Toni plötzlich da wie ein Mensch, der freiwillig um 9 Uhr aufgestanden ist. Ein medizinisches Wunder.

„Brate … das schaut aus, als wäre ich endlich erwachsen geworden“, sagt er, während er über die Front des schwarzen Exterieurpakets streicht. Die LED-Scheinwerfer plus blinken kurz auf, als würden sie sagen: Willkommen im Leben, Toni.

„S line, Bruder! Der meint’s wirklich ernst.“

„Wie ein guter Kellner – nur pünktlicher“

Sobald Toni einsteigt, fühlt er sich wie im VIP-Bereich eines Balkan-Cafés: Sportsitze im S-line-Look, Dekoreinlagen in „Aluminium Divergenz dunkel“, alles so ordentlich, dass sogar Toni kurz nervös wird. „Hier kann sogar ich Ordnung halten“, scherzt er – und versenkt sein Handy in der induktiven Ladeschale, die sofort anspringt. „Schau, das Auto versteht mich ohne Worte.“

Das 12,3-Zoll Audi Virtual Cockpit plus haut ihm die volle Info-Ladung um die Ohren – aber elegant. „So übersichtlich … wie wenn meine Kellner endlich mitschreiben würden“, sagt er. Die Müdigkeitserkennung kommentiert er trocken: „Die merkt also, wenn ich wieder zu viel gearbeitet hab? Ich sag’s ja: ein Auto, das mich kennt.“

Der Papa von Fünfhaus im Q3 1 of 9

Technik, der Toni sogar vor 10 Uhr vertraut

Der 1.5-TFSI-Motor liefert 150 PS (110 kW), angenehm geschmeidig über das Automatikgetriebe verteilt. Verbrauch: 6,3 Liter. „Fährt sich richtig gut. Aber was anderes würde ich Audi übel nehmen“, meint Toni.

Dann entdeckt er die erweiterten Assistenzsysteme: Abbiegeassistent, Ausweichassistent, verbessertes Spurverhalten. „Der passt auf mich auf wie ein großer Bruder, der mich aber nicht dauernd belehrt.“

Mit Dynamikpaket, Drive Select und Techpaket plus gleitet der Q3 so sanft über die äußere Mariahilfer Straße, dass selbst Toni kurz schweigt – was selten ist. Das Soundsystem liefert seine Playlist von Dino Merlin bis Crvena Jabuka, als wäre Audi persönlich im Studio gestanden.

Getestetes Fahrzeug: Audi Q3 TFSI 110 kW/150 PS, Automatik

Farbe: mittelgrau metallic Verbrauch: 6,3 l

Interieur: 3-Zonen-Klima, Navi, Virtual Cockpit Plus, S line, LED, Soundsystem, Sportsitze

Exterieurpaket: schwarz, Anhängervorbereitung, Komfortschlüssel, Induktiv-ladefach, uvm.

Preis 52.290 €

Platz für alles – sogar für Tonis Leben

Der Q3 bleibt Toni spätestens beim Thema Stauraum sympathisch: flexibel, übersichtlich, mit abgedunkelter Sonnenschutzverglasung. „Privatsphäre. Ganz wichtig, wenn man in Wien Fünfhaus ’ne kleine Berühmtheit ist“,

bemerkt er und grinst zufrieden.

Am Ende fasst Toni zusammen, wie nur Toni das kann: „Der Q3 ist wie ein guter Gastgeber – stylisch, leise, freundlich und bringt dich sicher heim. Eigentlich wie ich … nur ein bisschen luxuriöser.“

Details & Informationen: Porsche Inter Auto

9 x in Wien

www.porschewien.at

*Hierbei handelt es sich um eine entgeltliche Einschaltung.