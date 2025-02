Der schönste Strand der Welt liegt auf dem Balkan!

Ein europäischer Strand wurde zum schönsten Strand der Welt gekürt. Ein rosafarbenes Paradies erwartet Besucher.

Die jüngste Auswertung von Tripadvisor, einer führenden Touristikwebsite in den USA, hat die „Travellers‘ Choice Awards 2025“ enthüllt, die auf Bewertungen von Millionen Reisenden basieren. Der Analysezeitraum erstreckt sich von November 2023 bis Dezember 2024. Eine unerwartete Entdeckung: Obwohl zahlreiche der 25 „Best of the Best“-Strände in fernen Inselparadiesen liegen, befindet sich der als schönster Strand der Welt ausgezeichnete Ort in Europa. Der Elafonissi Beach auf der griechischen Insel Kreta führt die Liste an. Dieser Strand besticht durch seinen rosafarbenen Sand, der in den letzten zwölf Monaten die höchsten Durchschnittsbewertungen von Reisenden erhalten hat. Die besondere Färbung des Sandes stammt von den Überresten von Foraminiferen – kleinen Krustentieren, deren rötliche Schalen zu feinen Partikeln zerfallen und sich mit dem Sand vermischen.

Tripadvisor beschreibt den Elafonissi Beach als ein visuelles Highlight mit rosafarbenem Sand und türkisfarbenem Wasser, das man unbedingt einmal im Leben erleben sollte. Die flachen Lagunen sind ideal für Kinder, während das tiefere Wasser Erwachsenen die Möglichkeit zum Schwimmen und Schnorcheln bietet. Ein Verweilen bis zum Sonnenuntergang wird wärmstens empfohlen, um ein unvergessliches Erlebnis zu genießen. Der beste Zeitraum für einen Besuch ist im Mai oder September, um den Menschenmassen des Sommers zu entgehen.

Tropische Paradiese

Auf Elafonissi folgt der Banana Beach auf der thailändischen Insel Phuket, der mit seinem üppigen Grün, feinem weißen Sand und kristallklarem Wasser ein tropisches Paradies darstellt. Den dritten Platz belegt der Eagle Beach auf Aruba, bekannt für seinen weichen, weißen Sand, der ihn zu einem der berühmtesten Strände der Karibik macht.