Deutscher Geheimdienst vermutet Corona-Laborunfall 2020

Eine geheime Operation des BND wirft neue Fragen zum Ursprung des Coronavirus auf. Im Fokus: Wuhan und mögliche Laborunfälle, während die Regierung schweigt.

Ursprung ungeklärt

Fünf Jahre nach dem Ausbruch des Coronavirus bleibt die Frage nach dessen Ursprung weiterhin ungeklärt. Eine umfassende Recherche der »ZEIT« und der »Süddeutschen Zeitung« deutet darauf hin, dass der Bundesnachrichtendienst (BND) bereits 2020 einen Laborunfall in Wuhan als wahrscheinliche Ursache betrachtete. Diese Einschätzung stützte sich auf Analysen öffentlicher Daten und Informationen aus der geheimen Operation »Saaremaa«, die wissenschaftliche Daten aus chinesischen Einrichtungen wie dem »Wuhan Institut für Virologie« umfasste. Dabei stießen die Ermittler auf Hinweise zu riskanten Gain-of-Function-Experimenten und möglichen Sicherheitsverstößen.

Untersuchungsauftrag

Der Untersuchungsauftrag ging direkt vom Kanzleramt aus, und während Angela Merkels Amtszeit informierte BND-Präsident Bruno Kahl das Kanzleramt über die brisanten Ergebnisse, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 bis 95 Prozent bewertet wurden. Dennoch entschied sich das Kanzleramt, diese Informationen geheim zu halten. Weder Merkel noch der damalige Kanzleramtsminister Helge Braun oder Staatssekretär Johannes Geismann äußerten sich zu ihrer Kenntnis über die Angelegenheit.

Regierungswechsel und Untersuchungen

Mit dem Regierungswechsel zu Olaf Scholz wurde die Einschätzung erneut an das Kanzleramt weitergegeben, jedoch nicht an das Parlamentarische Kontrollgremium des Bundestages oder die WHO. Ende des vergangenen Jahres beauftragte die Bundesregierung externe Experten mit der Überprüfung der BND-Erkenntnisse. Diese Untersuchung durch hochrangige Wissenschaftler ist noch nicht abgeschlossen. Auf Anfragen zu nachrichtendienstlichen Angelegenheiten verweigerten sowohl ein Regierungssprecher als auch der BND jegliche öffentliche Stellungnahme.

In wissenschaftlichen Kreisen wird die Diskussion über den Ursprung der Pandemie fortgesetzt. Eine Studie aus dem letzten Jahr favorisiert einen unnatürlichen Ursprung in einem Labor gegenüber einem zoonotischen Ursprung, da klare Beweise, wie ein tierischer Zwischenwirt, fehlen. Der Wildtiermarkt in Wuhan, der früh in den Fokus geriet, bleibt umstritten, während China jegliche Spekulationen über einen Laborunfall zurückweist.

Ein Bericht des US-Geheimdienstes aus dem Sommer 2023 fand keine stichhaltigen Beweise für die Laborthese.