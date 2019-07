Diaspora-Promis: In diesen Wienern fließt Balkanblut! (GALERIE)

DIASPORA. Wien ist von jeher das Ziel vieler Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien, das gilt auch für einige Bühnenkünstler. Aber das Leben in der österreichischen Hauptstadt hat ihrer Popularität auf dem Balkan keinen Abbruch getan.

Andreana Cekić

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an @ulaz_festival 💎💎💎 Dress by: @penna_atelier 😍 Ein Beitrag geteilt von Andreana Cekic (@andreanacekic) am Jul 11, 2019 um 12:13 PDT

Geboren in Dubica (B-H) ist sie schon als Baby mit der Mama nach Wien gekommen. Andreana hat als lokale Sängerin in Wiener Ex-Yu-Lokalen begonnen. Obwohl sie in der Diaspora sehr erfolgreich war, wollte sie mehr. Nach ihrem Auftritt bei den „Zvezde Granda“ erlebte sie Erfolge auf dem ganzen Balkan.

