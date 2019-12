Die perfekte Ein-Tages-Diät vor Weihnachten! (VIDEO!)

Die Feiertage stehen kurz bevor und für viele auch das jährliche Schlemmen. Mit diesen Tipps purzeln aber auch während der Festtage die Kilos!

Schon beim Kekse backen merkt man: Oh Nein, das wird ansetzen und dann folgen noch Heiligabend und Weihnachten. Eine Diät scheint da unmöglich, doch diese Tipps lassen euch trotz des Bratens und des Teegebäcks rank und schlank bleiben.

Wasser und Tee!

Oft gehört, oft gemacht und wir empfehlen es erneut! Wasser hat keine Kalorien, füllt aber den Magen und vermeidet somit Heißhungerattacken. Tee ist eine wunderbare Alternative für alle ihr Wässerchen aufgepeppt haben wollen.

Besonders grüner Tee fördert die Fettverbrennung!

Grapefruit und Ingwer!

Das Duo kurbelt den Stoffwechsel ordentlich an und sättigt schnell. Die Grapefruit versorgt dich mit wichtigen Antioxidantien und Vitamin C, der Ingwer fördert die Verdauung und den Verbrauch. Auch der Leber tun sie gut, das Gläschen Wein ist damit so gut wie bereits verarbeitet.

Schlummern statt Schlemmen!

Wer gut schläft, der verbrennt mehr Fett und ist erholter, wodurch er weniger zusätzliche Energiequellen braucht. Am besten nimmt man dabei die letzte Mahlzeit gegen 18 Uhr zu sich, denn in der Nacht sinkt der Insulinspiegel und das Fett aus den kleinen Pölsterchen kann somit verarbeitet werden.

Auf der nächsten Seite findet ihr hilfreiche Videos zum Abnehmen sowie weitere gute Tipps!