„Die Simpsons“: Lepa Brena & Sasa Popovic haben Auftritt in der Kultserie

Die populäre Sängerin Lepa Brena war kürzlich auf Instagram aktiv, um ihrem alten Freund und Kollegen Sasa Popovic zum Geburtstag zu gratulieren. Zu diesem Anlass postete sie ein bemerkenswertes Bild von ihnen beiden als Figuren aus der nicht weniger populären TV-Serie „Die Simpsons“.

Auf dem Bild ist Lepa Brena zu sehen, wie sie Sasa Popovic reitet – diese Szene gab es tatsächlich einmal bei einem ihrer Auftritte mit dem Kollegen und Bandmitglied.

Sasa Popovic sagte einst als Spaß: „Solange Brena auf mir geritten ist, verdiente ich auch Geld“.

(FOTO: Screenshot/ Instagram)

Während sie gemeinsam auftraten, kletterte Brena regelmäßig auf Popovics Schultern. Diese Geste war zu der Zeit äußerst umstritten und schockierte viele. Aber Brena und Popovic fanden dies so absurd und skandalös, dass sie es umso mehr provokativ als Ausdruck ihrer Freiheit und gegen diese falschen Moralvorstellungen taten.

Das Instagram-Posting von Brena, das an diesem besonderen Tag an die früheren Zeiten erinnert und Popovics Rolle in ihrer Karriere würdigt, ist eine nette Hommage an ihre Freundschaft und den gemeinsame Erfolg.