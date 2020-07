Diese Filme und Serien erwarten euch ab August auf Netflix

Netflix bringt erweitert sein Film- und Serienangebot erneut und holt sogar Kult-Filme in Angebot.

Ab August erwarten uns wieder frische Folgen, Filme und Serien. Von Neuerscheinungen über Kult-Hits bis zu neuen Staffeln. Wir freuen uns bereits auf lustige Filmabende mit Chipsy, Smoki und diesem erweiterten Angebot:

Filme:

• Die Nackte Kanone (Parodie), ab 1. August

• Die Nackte Kanone 33 1/3 (Parodie), ab 1. August

• Plötzlich Papa (Französische Komödie), ab 1. August

• Scooby-Doo (Cartoon-Verfilmung), ab 1. August

• London Has Fallen (Action-Katastrophenfilm), ab 1. August

• Jackass Nummer Zwei (Komödie), ab 1. August

• Justin Bieber: Never Say Never (Musik-Doku), ab 1. August

• Love Story (Liebesklassiker), ab 1. August

• Bakugan: Battle Planet (Anime), ab 1. August

• Geronimo (Western), ab 1. August

• Sam Jay: 3 In The Morning (Comedy-Special), ab 4. August

• Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs the Reverend (Interaktives Sitcom-Special), ab 5. August

• Anelka: Der Missverstandene (Doku), ab 5. August

• Alpha (Abenteuerfilm), ab 6. August

• Nasha Natasha (Doku), ab 6. August

• Work it (Tanzfilm), ab 7. August

• Leave No Trace (Drama), ab 11. August

• Project Power (Scifi-Thriller), ab 14. August

• The Sleepover (Komödie), ab 21. August

• Geheime Anfänge (Krimi), ab 28. August

Serien:

• Arrow Staffel 7 (Superhelden-Serie), ab 1. August

• Seven Deadly Sins Staffel 4 (Anime), ab 1. August

• Familiar of Zero Staffel 1 (Anime), ab 1. August

• Felipe Castanhari präsentiert: Unsere geheimnisvolle Welt (Doku-Serie), ab 4. August

• The Rain Staffel 3 (Scifi-Serie), ab 6. August

• Selling Sunset Staffel 3 (Reality-TV), ab 7. August

• Die Reise nach Westen Staffel 2 (Abenteuerserie), ab 7. August

• Sing on! Germany Staffel 1 (Castingshow), ab 7. August

• Die Zauberer: Geschichten aus Arcadia Staffel 1 (Animation), ab 7. August

• Der Jahrhundertraub (Krimiserie), ab 14. August

• Lucifer Staffel 5a (Krimiserie), ab 21. August