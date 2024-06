Diese Mitarbeiter bekommen jetzt eine 1.500 Euro-Prämie

Auch in diesem Jahr erhalten zahlreiche Angestellte erneut eine steuer- und abgabenfreie Teuerungsprämie zusätzlich zu ihrem Gehalt. Beispielsweise beginnt im Juli die monatliche Auszahlung einer Prämie von 200 Euro für die Mitarbeiter der Post.

In mehreren Branchen profitieren die Mitarbeiter auch im Jahr 2024 von einer steuer- und abgabenfreien Teuerungsprämie. Aufgrund geänderter Voraussetzungen im Vergleich zu den Vorjahren muss diese Prämie in diesem Jahr an lohngestaltende Maßnahmen gekoppelt sein.

Wer dieses Jahr zusätzlich zum Gehalt eine Bonuszahlung von bis zu 1.500 Euro netto auf sein Konto überwiesen bekommt.

1.200 Euro für Mitarbeiter der Post

Ab Juli erhalten die Mitarbeiter der Post monatlich einen Teuerungsbonus von 200 Euro. Diese Auszahlung erfolgt bis einschließlich Dezember 2024, was insgesamt 1.200 Euro ergibt.

Diese „Netto-Prämie“ wurde im Rahmen der Kollektivvertragsverhandlungen für die Post-Angestellten vereinbart. Rund 27.000 Vollzeitmitarbeiter haben automatisch Anspruch auf diese Prämie. Zusätzlich wurde eine Gehaltserhöhung um 6,45 Prozent ab Januar 2025 beschlossen.

Teilzeitbeschäftigte erhalten die steuerfreie Teuerungsprämie anteilig. Lehrlinge profitieren von einer monatlichen Zahlung von 70 Euro, was bis Jahresende insgesamt 420 Euro ausmacht.

Auch die Beschäftigten der Pappe- und Papierindustrie profitieren von einer Teuerungsprämie. Zusätzlich zur Erhöhung der Gehälter um 7 Prozent (IST-Gehälter steigen um 6,6 Prozent) erhalten sie eine einmalige Prämie von 400 Euro, die in zwei Raten im Juni und Oktober 2024 ausgezahlt wird.

Für die Beschäftigten der Textilindustrie wurde Anfang Mai eine steuerfreie Teuerungsprämie von 300 Euro vereinbart. Lehrlinge in dieser Branche erhalten einen Betrag von 200 Euro. Die höchste Prämie im Jahr 2024, nämlich 1.500 Euro netto, wurde für die rund 5.000 Beschäftigten der Telekombranche ausgehandelt.

Lehrlinge in handwerklichen Berufen, die direkt bei der Stadt Linz angestellt sind, erhalten seit Januar 2024 ebenfalls einen monatlichen Bonus von bis zu 322 Euro. Dieser Bonus, der zur Abmilderung der steigenden Lebenshaltungskosten dient, gilt für alle Lehrlinge in den Bereichen Elektrotechnik, Installations- und Gebäudetechnik, Metalltechnik und Landmaschinentechnik.

Änderungen bei steuerfreier Teuerungsprämie

In den vergangenen zwei Jahren konnten Arbeitgeber ihren Angestellten freiwillig eine steuer- und abgabenfreie Teuerungsprämie von bis zu 3.000 Euro jährlich auszahlen. Für dieses Jahr gelten jedoch neue Regelungen: Arbeitgeber dürfen die Prämie nur dann auszahlen, wenn sie beispielsweise im Rahmen der Kollektivvertragsverhandlungen beschlossen wurde. Zudem muss die Mitarbeiterprämie vollständig an lohngestaltende Maßnahmen gekoppelt sein.