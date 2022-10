Diese ÖBB-Tickets werden um 3,9 Prozent teurer!

Die ÖBB haben eine Erhöhung der Ticketpreise im Dezember angekündigt. Die Zugfahrt in der 2. Klasse wird damit in Zukunft um 3,9 Prozent teurer. Die ÖBB sprechen dabei von einer „moderaten Erhöhung deutlich unter der Inflationsrate“. Fahrgäste, die ihre Tickets früh genug reservieren, erhalten ihre Tickets noch zum alten Preis.

Der starke Kostendruck aufgrund des massiven Anstiegs der Energiepreise macht eine Preiserhöhung bei den ÖBB im Dezember notwendig. Für eine Fahrt von St. Pölten nach Wien, die aktuell 14,40 Euro kostet, bedeutet das eine Preiserhöhung um ca. 60 Cent, heißt es von den ÖBB.

Die dynamische Preisgestaltung der Ticketpreise wird jedoch auch nach Dezember bleiben, betonen die ÖBB. Das dynamische Preissystem bedeutet, dass Tickets günstiger werden, je früher man reserviert. Fahrgäste, die ihre Tickets mindestens 15 Tage im Voraus am Schalter, Automaten, online oder in der App buchen, würden immer noch den alten Preis zahlen, so die ÖBB.

Lesen Sie auch: Inflation in Österreich bei 9,7 Prozent Die Inflationsrate in Österreich lag im August bei 9,3 Prozent und damit leicht über der Schätzung der Statistik Österreich zum Monatsende.

Diese zwei Fluggesellschaften werden teurer! Ryanair und Lufthansa erwarten in den kommenden Jahren eine weitere Teuerung bei Flugtickets.

80 Prozent Gasspeicherfüllstand zwar erreicht, aber es gehört uns nicht Aufgrund der russischen Sanktionen und dem Wunsch nach Unabhängigkeit vom russischen Gas, wurden die Gasspeicher nur langsam befüllt.