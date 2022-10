Dieser Sender wird Zvezde Granda ausstrahlen

Wie Blic exklusiv erfährt, werden die Musikwettbewerbe Zvezde Granda und Nikad nije kasno auf Pink TV ausgestrahlt.

Der Direktor von Pink, Zeljko Mitrovic, und der Besitzer der Show Zvezde Granda haben sich nämlich geeinigt, dass die neue Staffel dieses Wettbewerbs im „pinken“-Fernsehen ausgestrahlt wird.

Obwohl spekuliert wurde, dass Zvezde Granda beim Sender Prva televizija bleiben würde, gab es eine Änderung, und die Ausstrahlung der neuen Staffel beginnt Anfang November.

Wir erinnern Sie daran, dass Sasa Popovic vor kurzem Journalisten nicht sagen konnte, wo die Show, die unter seiner Leitung aufgezeichnet wurde, ausgestrahlt wird. Er betonte, dass er und Lepa Brena nicht mehr die Eigentümer von Zvezde Granda seien und dass er weder darüber verhandele, wo Zvezde Granda ausgestrahlt werde, noch wer in der Jury sitzen werde.

Übrigens weiß jeder bereits, dass die Jury in der neuen Saison aus Ana Bekuta, Dragan Stojkovic Bosanac, Marija Serifovic, Svetlana Ceca Raznatovic, Djordje David, Viki Miljkovic, Aleksandar Milic Mili und Snezana Djurisic besteht. Im Gegensatz zur vorherigen Saison wird es in dieser Saison keine Produktionsjury geben, in der Mili und Snezana sitzen werden, aber sie werden ihren Kollegen aus der Expertenjury gleichgestellt sein.