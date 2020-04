Dieser serbische Arzt ist der Held von Chicago (VIDEO)

Der serbische Arzt Rade Tomić ist einer der Helden von Chicago in der Coronavirus-Krise.

Wie die Belgrader Tageszeitung Blic in einem Bericht enthüllt, leitet Tomić in Chicago die Lungenabteilung des Spitals „Northwestern Medicine“, in welchem momentan die meisten Patienten mit einem positiven Covid-19-Test stationiert sind. In zwölfstündigen Schichten kämpft er, Seite an Seite mit vielen Krankenschwestern und Kolleginnen, um die Leben zahlreicher BürgerInnen von Chicago.

Studierte in Zagreb

Der Arzt serbischer Herkunft studierte in Zagreb, wo er 1989 die Medizinische Universität abgeschlossen hat. Beim Ausbruch des Balkankrieges ging er nach Chicago und arbeitete dort bis 1998 als Internist, unter anderem auch als Änästhesist an der Klinik von Ilinois.

Seit Jahren arbeitet er nun im bekannten „Northwestern Medicine“-Spital in Chicago, in dem er ein unglaublich hohes Ansehen genießt. Mit dem Ausbruch des Coronavirus ist er nun auch in den Fokus der Medien geraten.

