Dieses serbische Talent soll zur Austria wechseln

Nach einer enttäuschenden Leistung in der dritten Runde der Conference-League-Qualifikation gegen Legia Warschau, die mit einer schmerzhaften Niederlage von fünf Gegentoren endete, erwägt Austria-Wien möglicherweise erneute Schritte auf dem Transfermarkt. Besonders ins Auge gefasst hat man dabei das 19-jährige Abwehrtalent Stefan Lekovic von Roter Stern Belgrad.

Die „Veilchen“ mussten in der Conference-League-Qualifikation eine herbe Niederlage einstecken. Fünf Gegentore gegen Legia Warschau offenbarten deutliche Schwächen in der Defensive. Hinzu kommt ein dünner Kader: Neuzugang Tin Plavotic laboriert an einer Bänderverletzung im Knöchel und Lucas Galvao kämpft immer wieder mit Rückenproblemen.

In dieser schwierigen Situation könnte ein Transfer Abhilfe schaffen. Laut „Mozzart Sport“ hat Austria-Wien ein Auge auf Stefan Lekovic geworfen. Der 19-jährige Innenverteidiger von Roter Stern Belgrad gilt als großes Talent und könnte für eine Saison ausgeliehen werden. Roter Stern hofft, dass der junge Spieler so mehr Spielzeit erhält, nachdem er in der laufenden Saison noch nicht zum Einsatz kam.

Was Dragovic der „Vermittler“?

Eine Schlüsselrolle bei der möglichen Leihe könnte Aleksandar Dragovic spielen. Der Kapitän von Roter Stern und ehemalige Austria-Kicker hat offenbar zwischen beiden Seiten vermittelt. Interessanterweise wurde Dragovic selbst zu Beginn der Transferperiode mit einem Wechsel zu seinem Jugendklub in Verbindung gebracht.

Stefan Lekovic ist ein heißer Kandidat auf dem Transfermarkt. Der 19-Jährige gilt als eines der größten Talente im serbischen Fußball und hat bereits das Interesse von Topklubs wie Real Madrid, Bayern München und Borussia Dortmund geweckt. Doch eine fixe Verpflichtung des 1,92 Meter großen Innenverteidigers scheint unwahrscheinlich. Sein Vertrag läuft bis 2027 und bisher ist er 13 Mal für den serbischen Topklub aufgelaufen.