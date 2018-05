Dinner Event mit Craft Beer im Palais Esterhazy

Craft Biere, vor allem auch die aus Österreich, sind derzeit bei Jung und Alt in aller Munde. In der Republik hat sich einige richtige Szene gebildet, die wöchentlich zur Verkostung neuer Kreationen einlädt.

Dass Craft Bier auch ein perfekter Begleiter zu edlem Essen sein können, will das Restaurant Kulinarik Casino Wien deutlich machen. Am 07. Juli 2018 sind hier alle zum „Food Beering“ eingeladen. Es gibt ein exquisites 5-gängiges Haubenmenü in Begleitung edelster Craft Beere aus Österreich. Das ganze kostet 79 €. Kredenzt werden die Getränke von Biersommelier Stefan Lehninger, der natürlich auch viel zum Thema zu erzählen hat.

Nach dem Essen noch ein paar Einsätze machen

Im Preis mit drin, ist auch der Eintritt in die heiligen Hallen des Casinos auf allen Etagen im Palais Esterhazy. Hier können die Gäste ein paar Jetons erwerben und diese an einem der vielen Roulette-, Poker oder Black Jack Tische einsetzen oder auch an den neuesten Automaten von Novomatic, dem großen österreichischen Automatenhersteller spielen, mit weltbekannten Spielen wie Book of Ra Deluxe oder Lucky Ladies Charme.

Apropos Ladies. Einmal im Monat findet im Casino Wien auch eine Ladies Night statt. Hier bekommen alle Damen und ihre Freundinnen einen Begrüßungsdrink, eine Führung durchs Casino und können außerdem am Ladies-Gewinnspiel teilnehmen. Zu gewinnn gibt es einen freien Eintritt in die Therme Wien mit entsprechendem Wellnessprogramm. Die Herren der Zunft, müssen natürlich nicht draußen bleiben, denn regelmäßige Aktionen und Gewinnspiele gibt es im Casino Wien für alle. Im Juni und Juli 2017 werden zum Beispiel alle WM-Spiele live übertragen.

Viele reisen weit an

Das Casinofieber greift nicht nur in Wien um sich. Auch in den anderen Dependancen der von Casino Austria betriebenen Spielbanken, etwa in Salzburg, Bregenz, Linz oder Innsbruck herrscht meistens Hochbetrieb. Viele Gäste reisen eigens an, um ein schönes Wochenende in den Städten zu verbringen und sich ein oder zwei schöne Abende im Casino zu machen.

Wenn man die Leute fragt, sagen sie, dass sie auch zu Hause oft im Online-Casino spielen und einfach mal die Casinoatmosphäre, mit der knisternden Spannung, die regelmäßig in der Luft liegt, miterleben wollen. Viele haben zuvor auch im Live-Casino gespielt, das die besseren Online-Casinos über ihre Webseite anbieten. Hier können die Gewinnauszahlungen oder Einzahlungen sicher und bequem mit eWallets erfolgen.

Im Paypal Casino in Österreich können sich die Spieler mittels Live-Stream zudem in eine der renommierten Spielbanken zuschalten lassen, um die Jetons direkt auf die Roulette- oder Black Jack Tische zu platzieren.

Das Online-Angebot ist heutzutage großes Kino

Neben den Table & Card Games im Live-Casino wird online eine riesige Auswahl an Spielautomaten geboten. Die Slots von Novoline sind natürlich dabei. Hier finden sich aber auch die aktuell heiß begehrten 3D-Slots von NetEnt, Play’n Go oder Yggdrasil, wie Gonzo’s Quest, Phantom of the Opera, Planet of the Apes oder Holmes and the Stolen Stones. Die Spiele bieten den Playern nicht nur einzigartige und kinoreife Videosequenzen, sondern punkten neben dem Spiel um Geld vor allem mit aufregenden Storylines und spannenden interaktiven Features.

Das Schöne ist, dass heutzutage alles problemlos mobil auf dem Handy und sogar auf einer Handheld-Konsole gespielt werden kann. Oftmals ist es auch nicht notwendig, dass erst eine App installiert wird. Die Games können als Browserspiel gestartet werden. Player können die meisten Games auch kostenlos mit einer Fun-Version ausprobieren.

Bonusangebote vorher prüfen

Mittlerweile macht fast jede Woche ein neues Online-Casino auf. Der Märkt wächst und wächst. Die Anbieter überschlagen sich teilweise mit Bonusangeboten, um neue Spieler für sich zu gewinnen. Doch etwas Vorsicht ist geboten. Nicht jeder Casinobonus, der auf den ersten Blick so aussieht, ist auch ein guter Bonus. Vielmehr sollten sich Player etwas Zeit nehmen und sich die dazugehörigen Bonusbedingungen genau durchlesen. Wenn zum Beispiel ein zu hoher Bonusumsatz gefordert wird, ist es meist unmöglich, dass das Bonusgeld zur Auszahlung kommt und die Einzahlung letztendlich verloren. Das muss nicht sein. Spieler können sich hier auch Rat bei einschlägigen Casinotestportalen im internet holen.