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Domino’s Österreich macht dicht: „Alle Pizzen aufgegessen

Domino’s Österreich macht dicht: „Alle Pizzen aufgegessen
Foto: epa/DARREN ENGLAND
1 Min. Lesezeit |

Ein Abschied mit Ansage: Domino’s Pizza verlässt Österreich – und die Begründung bleibt so rätselhaft wie der Zeitpunkt überraschend.

Mit Ende Mai 2026 stellt Domino’s Pizza seinen gesamten Betrieb in Österreich ein. Alle Filialen der US-amerikanischen Kette werden dann dauerhaft geschlossen. Weshalb das Unternehmen diesen Schritt vollzieht, geht aus der offiziellen Mitteilung nicht hervor. Fest steht lediglich: Am 31. Mai 2026 laufen in sämtlichen österreichischen Standorten die letzten Öfen an – und dann nie wieder.

Abschied mit Humor

Zum Abschied wandte sich das Unternehmen mit einer persönlich gehaltenen Botschaft an seine Kundschaft: „Leider müssen wir euch mitteilen, dass alle Pizzen aufgegessen wurden.“ Gleichzeitig sprach Domino’s seinen Dank für die jahrelange Treue, die zahlreichen Bestellungen und die gemeinsamen „Pizza-Momente“ aus.

Bis zum letzten Betriebstag bleibt das Angebot vollumfänglich bestehen. Wer also noch einmal eine Bestellung aufgeben möchte, hat dafür bis Ende Mai Gelegenheit – eine Frist, die viele Stammkunden wohl unvorbereitet trifft.

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KO KOSMO-Redaktion
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