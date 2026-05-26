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Gesundheitscheck

Ältester US-Präsident –Kardiologe schlägt bei Trump Alarm

Ältester US-Präsident –Kardiologe schlägt bei Trump Alarm
Foto: epa/AARON SCHWARTZ / POOL
2 Min. Lesezeit |

Dritter Klinikbesuch in 13 Monaten: Der bald 80-jährige US-Präsident steht erneut vor einer Untersuchung – und das Weiße Haus schweigt.

Donald Trump, der am 14. Juni sein 80. Lebensjahr vollendet, steht am Dienstag erneut ein Besuch im Walter Reed National Military Medical Center nahe Washington bevor. Das Weiße Haus bezeichnet den Termin als Routineuntersuchung, bei der sowohl eine medizinische als auch eine zahnärztliche Kontrolle vorgesehen ist. Nähere Angaben zu Art und Umfang der Untersuchung macht die Präsidialverwaltung nicht.

Trump selbst betont bei jeder Gelegenheit, er erfreue sich einer „ausgezeichneten Gesundheit“ – doch Kritiker sehen in der Häufung der Klinikaufenthalte einen Hinweis darauf, dass die Öffentlichkeit über den tatsächlichen Gesundheitszustand des Präsidenten nicht vollständig informiert wird. Jonathan Reiner, ehemaliger Kardiologe von Vizepräsident Dick Cheney, äußert laut einem Bericht der Daily Mail deutliche Kritik: „Das Weiße Haus scheint körperliche Beschwerden einfach nicht anerkennen zu wollen, aber ältere Menschen entwickeln gesundheitliche Probleme, und der Präsident ist fast 80 Jahre alt. Es scheint einfach an Offenheit seitens des Weißen Hauses zu mangeln.“

Dritter Besuch

Der aktuelle Besuch ist bereits der dritte innerhalb von 13 Monaten. Im April 2025 absolvierte Trump im Walter Reed seine reguläre Vorsorgeuntersuchung, im Oktober folgte eine Nachuntersuchung, bei der unter anderem eine Computertomografie von Herz und Bauchraum durchgeführt wurde.

Hinzu kommt eine im Vorjahr festgestellte chronische Venenschwäche. Die dabei beobachteten Beinschwellungen sowie auffällige Blutergüsse an den Händen erklärten Ärzte mit häufigem Händeschütteln und der regelmäßigen Einnahme von Aspirin. Trump selbst räumte ein, das Medikament in höherer als empfohlener Dosierung zu nehmen – mit der Begründung, er wünsche sich „schön dünnes Blut“. In offiziellen Gesundheitsberichten während seiner bisherigen Amtszeit wurden zudem eine medizinisch kontrollierbare Herzerkrankung dokumentiert.

Mit knapp 80 Jahren gehört Trump zu den ältesten amtierenden Präsidenten in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Vor ihm galt Ronald Reagan mit 77 Jahren und 349 Tagen am Tag seines Ausscheidens aus dem Amt im Januar 1989 als ältester amtierender US-Präsident; Joe Biden war mit 78 Jahren und 61 Tagen bei seiner Vereidigung im Januar 2021 der bis dahin älteste Amtsinhaber.

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