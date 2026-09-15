Doping-Sperre: Österreichischer Sport-Star zwei Jahre raus

Ein Regelverstoß, eine fristlose Kündigung – und ein Spieler, der betont, nie verbotene Substanzen genommen zu haben.

Zwei Jahre lang wird Kilian Zündel kein Pflichtspiel bestreiten dürfen. Der internationale Eishockeyverband IIHF hat den österreichischen Profi wegen eines Verstoßes gegen die Anti-Doping-Bestimmungen mit einer Sperre belegt, die bis September 2028 gilt. Auslöser war ein Vorfall vom 30. April 2026: Zündel hatte innerhalb von zwölf Stunden eine intravenöse Infusion von mehr als 100 Millilitern erhalten – ein klarer Verstoß gegen die Regularien der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA.

Klare Konsequenzen

Der Spieler akzeptierte die Sanktion und verzichtete auf Rechtsmittel. Die Graz 99ers reagierten umgehend und lösten den Vertrag mit Zündel fristlos auf. Vereinspräsident Herbert Jerich ließ keinen Zweifel daran, wie der Klub den Vorfall bewertet: „Diese Situation trifft uns aus völlig heiterem Himmel. Wir sehen damit aber ganz klar unsere Werte sowie die Werte eines fairen, sauberen Sports verletzt.“

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Jerich betonte zugleich, dass die Spieler des Klubs regelmäßigen Kontrollen unterzogen werden: „Unsere Spieler wurden und werden regelmäßig und engmaschig von der NADA getestet und alle diese Tests waren bislang ausnahmslos negativ.“

Zündels Erklärung

Zündel selbst meldete sich ebenfalls zu Wort – und zog dabei eine klare Linie zwischen dem eingeräumten Regelverstoß und dem Vorwurf des klassischen Dopings. „Mir ist natürlich völlig bewusst, dass ich einen Fehler gemacht habe. Umso wichtiger ist es mir jedoch, loszuwerden, dass ich keinerlei verbotene, gegen die Dopingbestimmungen verstoßende Substanzen zu mir genommen oder verabreicht bekommen habe.“

Nach eigenen Angaben handelte es sich lediglich um eine Vitamininfusion zur Regeneration – doch die Menge überschritt das nach WADA-Regularien erlaubte Maß und machte den Vorgang damit unabhängig vom Inhalt zur Regelverletzung.